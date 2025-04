Germania a Pang il campionato di lotta con le dita

Uomini in pantaloni corti di pelle e bretelle ricamate hanno rischiato di slogarsi le dita domenica 27 aprile mentre si contendevano il primo premio al campionato tedesco di 'fingerhakeln', o lotta con le dita. Circa 180 concorrenti hanno partecipato al 64° campionato tedesco a Pang, a circa un'ora di macchina a sud-ovest di Monaco. Si ritiene che la lotta con le dita, popolare nella regione alpina tedesca e nella vicina Austria, sia nata come modo per risolvere le dispute. Le prime rappresentazioni di questo sport risalgono al XIX secolo. Durante il campionato i partecipanti indossavano l'abito tradizionale bavarese noto come tracht. Due concorrenti si siedono ai lati opposti di un tavolo e ciascuno aggancia un dito, di solito il medio, attraverso un piccolo anello di cuoio. Non appena un arbitro dà il via, ogni concorrente cerca di tirare l'altro attraverso il tavolo con rapidità.

Tiribocchi sentenzia sulla lotta Scudetto: «Campionato lungo, ma la Juventus la vedo molto lontana. Questo dettaglio può fare la differenza» - di Redazione JuventusNews24Tiribocchi sentenzia sulla lotta Scudetto: l'ex attaccante dice la sua sulla corsa al primo posto e parla anche della Juventus Intervistato da Milannews24, Simone Tiribocchi, ex attaccante e oggi opinionista, ha parlato della lotta per lo Scudetto, citando anche la Juventus di Thiago Motta, a suo dire però ormai quasi fuori dalla corsa. LE PAROLE – «L'Atalanta sta rallentando, il campionato è ancora lungo e l'Inter ha più competizioni.

Avellino-Trapani 2-0, Torrente: "Abbiamo pagato la qualità dei lupi. Lotta playoff? Campionato falsato" - Il Trapani cade allo Stadio Partenio-Lombardi: l'Avellino vince con le reti di Panico e Lescano. Vincenzo Torrente, tecnico granata, commenta: "Abbiamo disputato un discreto primo tempo, creando alcune situazioni che avremmo potuto sfruttare meglio. La differenza l'ha fatta la qualità...

Avellino-Trapani 2-0, Torrente: "Abbiamo pagato la qualità dei lupi. Lotta playoff? Campionato falsato" - Il Trapani cade allo Stadio Partenio-Lombardi: l'Avellino vince con le reti di Panico e Lescano. Vincenzo Torrente, tecnico granata, commenta: "Abbiamo disputato un discreto primo tempo, creando alcune situazioni che avremmo potuto sfruttare meglio. La differenza l'ha fatta la qualità... 🔗avellinotoday.it

