Bologna FC | Ndoye e Pedrola fuori per infortunio emergenza contro Udinese e Juve

Ndoye ieri non è salito sul pullman per Udine. Il comunicato del club all’ora di pranzo è stata una secchiata d’acqua gelata sul momento felice che stanno vivendo i rossoblù. "Risentimento alla coscia sinistra (rimediato sabato in allenamento), tempi di recupero stimati in 2-3 settimane", si legge nella nota. Basta far di conto per capire che la guarigione di Ndoye si colloca nei giorni che ruotano attorno alla finale di Coppa Italia col Milan del 14 maggio. Ovvio che a Casteldebole medici, fisioterapisti e preparatori atletici faranno di tutto per riconsegnare Ndoye a Italiano, seppure a mezzo servizio, sul prato dell’Olimpico. Ma intanto questa sera a Udine mancherà la sua freccia preziosa all’arco rossoblù. Sport.quotidiano.net - Bologna FC: Ndoye e Pedrola fuori per infortunio, emergenza contro Udinese e Juve Leggi su Sport.quotidiano.net A Casteldebole l’ultima tegola è di quelle che rischiano di lasciare il segno. Danieri non è salito sul pullman per Udine. Il comunicato del club all’ora di pranzo è stata una secchiata d’acqua gelata sul momento felice che stanno vivendo i rossoblù. "Risentimento alla coscia sinistra (rimediato sabato in allenamento), tempi di recupero stimati in 2-3 settimane", si legge nella nota. Basta far di conto per capire che la guarigione disi colloca nei giorni che ruotano attorno alla finale di Coppa Italia col Milan del 14 maggio. Ovvio che a Casteldebole medici, fisioterapisti e preparatori atletici faranno di tutto per riconsegnarea Italiano, seppure a mezzo servizio, sul prato dell’Olimpico. Ma intanto questa sera a Udine mancherà la sua freccia preziosa all’arco rossoblù.

Su altri siti se ne discute

Ndoye sulle voci di mercato: «Addio Bologna? Non si sa mai. Ecco come sono cambiate le cose rispetto a Thiago Motta» - Ndoye ha voluto commentare così le ultime vicende di mercato legate al Bologna (oltre che al suo futuro importante) Dan Ndoye, attaccante del Bologna, sull’emittente elvetica RMC, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione rivolgendosi anche al mercato. LE PAROLE – «Mi auguro di avere un’altra occasione l’anno prossimo, vorrei sbloccarmi anche in Europa. Le voci di […] 🔗calcionews24.com

Dan Ndoye, il giovane talento svizzero che fa volare alto il Bologna - Dan Ndoye, attaccante svizzero classe 2000, sta vivendo una stagione straordinaria con la maglia del Bologna, contribuendo in maniera decisiva al successo della squadra. Nato a Nyon da madre svizzera e padre senegalese, Ndoye inizia la sua carriera calcistica nel settore giovanile del Losanna. Esordisce in prima squadra nella stagione 2018-2019, mettendo a segno 6 gol in 15 presenze. La stagione successiva è fondamentale per la sua crescita: con 5 reti in 30 partite, contribuisce alla promozione del Losanna in Super League. 🔗cdn.ilfaroonline.it

Bologna-Milan 2-1, rimonta rossoblu: Castro e Ndoye rispondono a Leao - (Adnkronos) – Il Bologna batte 2-1 il Milan nel recupero della nona giornata di Serie A, disputato allo stadio 'Dall'Ara' della città emiliana. Al vantaggio degli ospiti con Leao al 43', replicano Castro al 48' e Ndoye all'82'. I rossoblu salgono così al sesto posto in classifica con 44 punti, 5 in meno della Juventus […] 🔗periodicodaily.com

Le notizie più recenti da fonti esterne

Bologna FC: Ndoye e Pedrola fuori per infortunio, emergenza contro Udinese e Juve; Udinese-Bologna, i convocati: infortuni per Ndoye e Pedrola; Bologna, infortuni per Ndoye e Pedrola; Bologna, emergenza infortuni: Italiano perde Ndoye per 2-3 settimane. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Bologna FC: Ndoye e Pedrola fuori per infortunio, emergenza contro Udinese e Juve - A Casteldebole l’ultima tegola è di quelle che rischiano di lasciare il segno. Dan Ndoye ieri non è salito sul pullman per Udine. Il comunicato del club all’ora di pranzo è stata una secchiata d’acqua ... 🔗sport.quotidiano.net

Il Bologna sfida l’Udinese: obbligatorio vincere. Ndoye, a rischio la finale di Coppa Italia - In campo alle 18.30, Italiano squalificato. Sempre più complicata la volata per la Champions e l’Europa. Guaio muscolare per lo svizzero ... 🔗bologna.repubblica.it

Bologna, emergenza infortuni: Italiano perde Ndoye per 2-3 settimane - Infermeria piena in vista della sfida con l'Udinese di Runjaic e dello scontro diretto con la Juve: si ferma anche Pedrola ... 🔗msn.com