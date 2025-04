L’ho pedinato poi Jasmine e Pierangelo fidanzati la figlia di Al Bano svela tutto a The Couple e il pubblico è scioccato

Jasmine Carrisi e Pierangelo Greco avevano svelato attraverso un video di essere stati una coppia, prima che lui comprendesse la propria omosessualità. Da quel momento il loro rapporto è rimasto solido e visibile sui social, dove hanno continuato a pubblicare contenuti insieme, fino a partecipare come coppia al nuovo reality di Canale 5, The Couple, presentandosi non come innamorati, ma come inseparabili migliori amici.Prima di varcare la soglia della casa televisiva, Jasmine e Pierangelo hanno deciso di raccontare più nel dettaglio la nascita e l'evoluzione della loro storia. Greco ha ricordato di aver conosciuto la figlia di Al Bano nel 2014, quando frequentava la seconda superiore in una scuola privata di Lecce, mentre Jasmine era al primo anno. "Mi trasferisco in questa scuola e incontro questa ragazzina bionda che non mi diceva nulla", ha raccontato Pierangelo.

