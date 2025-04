Ahmad trascina Carpegna Prosciutto alla vittoria contro Tezenis

Tezenis 81 Carpegna Prosciutto 85Tezenis: Copeland 21, Cannon 12, Gazzotti 6, Pittana ne, Faggian 3, Airhienbuwa, Palumbo 11, Virginio 2, Udom 20, Bartoli 6. All. Ramagli. Carpegna Prosciutto PESARO: Petrovic, Cornis ne, Maretto 18, Imbrò, De Laurentiis 10, King 13, Bucarelli 6, Lombardi 5, Zanotti 3, Ahmad 30. All. Leka. Arbitri: Miniati, Cassina e Marzulli. Parziali: 18-8, 44-33, 62-53. Tiri liberi: Verona 2227, Pesaro 1417. Tiri da 3 punti: Verona 525, Pesaro 1135. Rimbalzi: Verona 36, Pesaro 38. Fallo tecnico a Leka. Spettatori: 3.000.Colpo di coda della Vuelle al termine di una partita caratterizzata da incredibili ribaltamenti. Ahmad trascina i suoi a una vittoria pesante sul campo di Verona, Pesaro risale una posizione e si prende l’11° posto: nel primo turno dei play-in affronterà Torino con il fattore campo a favore. Ilrestodelcarlino.it - Ahmad trascina Carpegna Prosciutto alla vittoria contro Tezenis Leggi su Ilrestodelcarlino.it 8185: Copeland 21, Cannon 12, Gazzotti 6, Pittana ne, Faggian 3, Airhienbuwa, Palumbo 11, Virginio 2, Udom 20, Bartoli 6. All. Ramagli.PESARO: Petrovic, Cornis ne, Maretto 18, Imbrò, De Laurentiis 10, King 13, Bucarelli 6, Lombardi 5, Zanotti 3,30. All. Leka. Arbitri: Miniati, Cassina e Marzulli. Parziali: 18-8, 44-33, 62-53. Tiri liberi: Verona 2227, Pesaro 1417. Tiri da 3 punti: Verona 525, Pesaro 1135. Rimbalzi: Verona 36, Pesaro 38. Fallo tecnico a Leka. Spettatori: 3.000.Colpo di coda della Vuelle al termine di una partita caratterizzata da incredibili ribaltamenti.i suoi a unapesante sul campo di Verona, Pesaro risale una posizione e si prende l’11° posto: nel primo turno dei play-in affronterà Torino con il fattore campo a favore.

Ferraroni 91 Carpegna Prosciutto 89 dts FERRARONI : Zampogna ne, Washington 25, Polanco 15, La Torre, Barbante 13, Morgillo 6, Tortù 3, Massone 15, Bertetti 8, Giombini 6. All. Bechi. CARPEGNA PROSCIUTTO PESARO: Cornis ne, Petrovic, Maretto 9, Imbrò 12, De Laurentiis 13, King 13, Bucarelli 5, Lombardi 5, Zanotti 6, Ahmad 26. All. Leka. Arbitri: Barbiero, Lupelli e Praticò. Parziali: 17-30, 37-45, 64-62, 79-79.

carpegna prosciutto 82 apu udine 84 CARPEGNA PROSCIUTTO : Petrovic 3, Cornis ne, Sakine ne, Maretto 11, Imbrò 2, De Laurentiis 7, King 4, Bucarelli 12, Lombardi 16, Zanotti 13, Ahmad 14. All. Leka. APU UDINE: Bruttini 4, Alibegovic 6, Caroti 8, Hickey 10, Johnson ne, Ambrosin 25, Da Ros 14, Ikangi 2, Pepe 7, Pullazi 8. All. Vertemati. Arbitri: Giovannetti, Yao Yang e Rezzoagli. Parziali: 25-16, 48-38, 65-65.

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI LIVORNOTODAY Sono ridotte a un lumicino le speranze di una salvezza diretta per la Bi.Emme Service Libertas Livorno che alle 18 di questa domenica 30 marzo sarà di scena sul difficilissimo campo della Carpegna Pesaro. I marchigiani hanno vinto 11 delle ultime...

