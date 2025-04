Trump cambia idea su Zelensky e avverte Putin | Sono molto deluso deve fermare subito la guerra in Ucraina

Trump torna a parlare della guerra in Ucraina e lancia un messaggio chiaro a Vladimir Putin: è ora di fermare i combattimenti e cercare un accordo di pace. Durante un incontro con la stampa al suo ritorno dagli Stati Uniti dopo una visita a Roma, l'ex presidente americano si è detto "molto deluso" dal leader del Cremlino, accusandolo di prolungare inutilmente il conflitto."Putin deve smettere di sparare e raggiungere un accordo," ha affermato Trump, secondo quanto riportato dai media americani. L'ex presidente ha sottolineato che la guerra va avanti da troppo tempo e che la situazione rischia di degenerare ulteriormente senza un vero sforzo diplomatico.Parlando del recente incontro avuto in Vaticano con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, Trump ha rivelato che si è discusso anche della Crimea.

