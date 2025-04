Milanmania | con Conte squadra da Scudetto Furlani ci provi

Leggi su Calciomercato.com Il Milan sta chiudendo bene la stagione, sembra aver trovato il suo equilibrio, con meno rischi e un gioco migliore. Il nuovo modulo sembra.

Napoli, Conte e il rumore dei nemici: chiede alla squadra di isolarsi da tutto e tutti. Lo Scudetto e il 'socio' Orsolini - Le parole pronunciate da Antonio Conte prima e dopo il match vinto dal Napoli contro il Monza hanno ancora un peso, e la loro eco risuonerà... 🔗calciomercato.com

Conte: «Napoli oggi squadra diversa. Scudetto? Siamo lì a tre punti. Qualcuno dovrebbe anche ringraziare il Napoli per questo motivo» - Le parole di Antonio Conte, tecnico del Napoli, dopo la vittoria ottenuta in Serie A contro l’Empoli. Le dichiarazioni Antonio Conte, allenatore del Napoli, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il dopo la vittoria ottenuta in Serie A contro l’Empoli. Di seguito le sue parole. PAROLE – «Io penso che la squadra sia cresciuta tantissimo. Ho rivisto la partita […] 🔗calcionews24.com

Il patto scudetto tra Conte e la squadra duello con l’Inter anche senza i rinforzi - Il patto scudetto tra Conte e la squadra duello con l’Inter anche senza i rinforzi"> Il Napoli si prepara a voltare pagina dopo una sessione di mercato complicata, segnata dall’addio doloroso di Kvaratskhelia e da ben cinque trattative sfumate (Danilo, Garnacho, Adeyemi, Comuzzo e Saint-Maximin). Come riporta oggi Repubblica Napoli, il mancato arrivo di rinforzi ha lasciato l’amaro in bocca, ma a Castel Volturno l’imperativo è chiaro: trasformare la delusione in una motivazione extra per lottare fino alla fine nella corsa scudetto contro l’Inter. 🔗napolipiu.com

Napoli, quattro passi per sognare lo scudetto: il destino è nelle mani di Conte - Napoli torna a sognare lo scudetto approfittando dell'ennesimo passo falso dell'Inter. Se la squadra di Inzaghi sbaglia, quella di Conte tiene invece altissima l'attenzione e si avvicina a piccoli pas ... 🔗msn.com

Napoli, per lo scudetto la mano di Conte è più salda. L'Inter è crollata sui nervi, Inzaghi deve gestire la crisi - McTominay è l'acquisto più importante in un campionato atipico. L'Inter deve ritrovarsi con il Barcellona: mancano riserve in attacco all'altezza ma non solo ... 🔗msn.com

Conte: "Scudetto tutto da giocare, ho guardato la Fiorentina e non l'Inter. Già soffro tanto così" - "Lo Scudetto a Napoli sarebbe un prodigio". In testa alla classifica dopo il successo sul Torino e lo scivolone dell'Inter, Antonio Conte non smette di guardare indietro. Da dove è partito, dal grande ... 🔗msn.com