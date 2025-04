Sofjia Yaremchuk stabilisce il nuovo record italiano alla Maratona di Londra

Maratona di Londra premia l’azzurra Sofjia Yaremchuk (nella foto) che firma il nuovo record italiano in 2h23:14. Settima al traguardo con una condotta regolarissima e sempre nella top ten delle elite runners, la portacolori dell’Esercito abbassa di due secondi il suo primato nei 42,195 chilometri stabilito il 3 dicembre 2023 a Valencia. Una prestazione esemplare, sempre sul piede di 3:23-3:26 ogni mille metri e il miglior riscontro ottenuto a metà della gara (3:20). Una prestazione che vale intrinsecamente più di quanto rilevato dai tempi ufficiali, considerando che la corsa con partenze separate tra uomini e donne ha costretto l’azzurra a gestire in solitaria le fasi cruciali e la rimonta nella seconda metà.La gara di Yeman Crippa si è interrotta tra il 30° e il 35° km. L’ultima rilevazione collocava l’azzurro delle Fiamme Oro in undicesima posizione al passaggio del 30° km con un minuto e diciotto secondi di ritardo sul folto gruppo di testa (nove atleti), in linea con la proiezione sul record italiano. Sport.quotidiano.net - Sofjia Yaremchuk stabilisce il nuovo record italiano alla Maratona di Londra Leggi su Sport.quotidiano.net Ladipremia l’azzurra(nella foto) che firma ilin 2h23:14. Settima al traguardo con una condotta regolarissima e sempre nella top ten delle elite runners, la portacolori dell’Esercito abbassa di due secondi il suo primato nei 42,195 chilometri stabilito il 3 dicembre 2023 a Valencia. Una prestazione esemplare, sempre sul piede di 3:23-3:26 ogni mille metri e il miglior riscontro ottenuto a metà della gara (3:20). Una prestazione che vale intrinsecamente più di quanto rilevato dai tempi ufficiali, considerando che la corsa con partenze separate tra uomini e donne ha costretto l’azzurra a gestire in solitaria le fasi cruciali e la rimonta nella seconda metà.La gara di Yeman Crippa si è interrotta tra il 30° e il 35° km. L’ultima rilevazione collocava l’azzurro delle Fiamme Oro in undicesima posizione al passaggio del 30° km con un minuto e diciotto secondi di ritardo sul folto gruppo di testa (nove atleti), in linea con la proiezione sul

