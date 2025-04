Sottocorona avverte | Queste macchie isolate il fenomeno sull' Italia

Sottocorona per La7. L'esperto spiega che qualche debole precipitazione c'è fin dal mattino, ma nel corso della giornata "troveremo quella situazione che abbiamo anche già visto qualche giorno fa" caratterizzata sulle mappe da "piccole macchie gialle isolate, che prendono il versante tirrenico, un po' le isole maggiori, basso versante tirrenico, meno al nord", spiega il meteorologo. Cosa significano? Sono segnali tipici di "instabilità pomeridiana", destinati a portare "qualche fenomeno anche intenso ma molto isolato, molto localizzato sulle zone interne, in prossimità dei rilievi". "macchie gialle" che martedì 29 aprile scompaiono quasi del tutto a eccezione di Liguria, le zone alpine, basso Lazio, basso Tirreno. Iltempo.it - Sottocorona avverte: "Queste macchie isolate...", il fenomeno sull'Italia Leggi su Iltempo.it Le previsioni meteo di lunedì 28 aprile e dei giorni a venire di Paoloper La7. L'esperto spiega che qualche debole precipitazione c'è fin dal mattino, ma nel corso della giornata "troveremo quella situazione che abbiamo anche già visto qualche giorno fa" caratterizzatae mappe da "piccolegialle, che prendono il versante tirrenico, un po' le isole maggiori, basso versante tirrenico, meno al nord", spiega il meteorologo. Cosa significano? Sono segnali tipici di "instabilità pomeridiana", destinati a portare "qualcheanche intenso ma molto isolato, molto localizzatoe zone interne, in prossimità dei rilievi". "gialle" che martedì 29 aprile scompaiono quasi del tutto a eccezione di Liguria, le zone alpine, basso Lazio, basso Tirreno.

Se ne parla anche su altri siti

Sottocorona avverte: "Nuvole azzurrine". Ecco cosa promettono - Indicando la carta presente nello studio di Omnibus, il programma di La7 di politica e di attualità, Paolo Sottocorona ha aggiornato i telespettatori sul tempo e diffuso quindi le ultime previsioni meteo. Il quadro illustrato non è preoccupante. Al contrario, le informazioni lasciano credere che i prossimi giorni saranno all'insegna della stabilità. "Le nuvole azzurrine, rispetto a quelle bianche sull'Atlantico, sono nuvole molto basse ma non portano maltempo", ha detto per iniziare l'esperto, specificando poi che "qualche precipitazione di pochi millimetri" ci sarà così come, al Nord, "un ... 🔗iltempo.it

Sottocorona avverte: "Giornate grigie". Dove colpiranno i "fenomeni intensi" - Indicando la mappa e in diretta dallo studio di Omnibus, Paolo Sottocorona ha diffuso le ultime previsioni meteo partendo dalla "zona nuvolosa che interessa l'Italia" e che "fa parte di una struttura più ampia che prende tutta la parte orientale". Una situazione questa, ha precisato, che interessa soprattutto "il Medio Adriatico, in parte il sud, in maniera più marginale le altre regioni". Poi il chiarimento: il fatto che non ci sia forte instabilità non significa che si possa gioire. 🔗iltempo.it

Sottocorona avverte: "Nuove piogge". Weekend bagnato, ecco dove - Nuvole grigie sull'Italia. Paolo Sottocorona come di consueto presenta su La7 le sue previsioni del tempo di giovedì 20 febbraio e spiega che le nubi che attraversano l'Italia sono di "scarsa consistenza". Insomma, possono dare deboli precipitazioni ma niente di più mentre al Nord sono attese schiarite. "Queste nuvole non si intensificano e sono ancora presenti sulle zone del centro, e le piogge sono o molto deboli e localmente moderate", spiega Sottocorona, "ma non è mai una situazione di maltempo nel senso di piogge consistenti". 🔗iltempo.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Meteo, Sottocorona avverte: "Queste macchie isolate...", il fenomeno sull'Italia - Le previsioni meteo di lunedì 28 aprile e dei giorni a venire di Paolo Sottocorona per La7. L'esperto spiega che qualche debole ... 🔗iltempo.it

Meteo, Sottocorona avverte: "Giornate grigie". Dove colpiranno i "fenomeni intensi" - Indicando la mappa e in diretta dallo studio di Omnibus, Paolo Sottocorona ha diffuso le ultime previsioni meteo partendo dalla "zona nuvolosa ... 🔗iltempo.it

Previsioni Meteo di oggi di Paolo Sottocorona - Le nuvole sono presenti principalmente a nord-sud, ma le precipitazioni sono isolate e non probabili. Il problema climatico si manifesta solo nella seconda parte della giornata di domenica. Previsione ... 🔗la7.it