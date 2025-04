Anett Nemeth lascia Bartoccini Mc Restauri Perugia | addio alla serie A1 femminile

Bartoccini Mc Restauri Perugia. Nel prossimo campionato di serie A1 femminile non vestirà la casacca delle magliette nere l’opposta ungherese Anett Nemeth che ha salutato: "Quest’anno Perugia è stata come una casa. Sono davvero felice di aver potuto vivere qui la mia seconda stagione in Italia. È una città splendida. Voglio ringraziare la società per l’opportunità e la fiducia che mi ha dato, così come tutto lo staff, che ogni giorno mi ha aiutata a lavorare al meglio per raggiungere i nostri obiettivi. Ho trovato un ambiente dove ho potuto crescere e migliorare, ricoprendo un ruolo importante. Oltretutto ho avuto la fortuna di giocare e condividere il campo con persone fantastiche e questo ha rappresentato un grande passo in avanti nella mia carriera. Lanazione.it - Anett Nemeth lascia Bartoccini Mc Restauri Perugia: addio alla serie A1 femminile Leggi su Lanazione.it La notizia era stata già da noi anticipata e ieri è arrivata la conferma dal club dellaMc. Nel prossimo campionato diA1non vestirà la casacca delle magliette nere l’opposta unghereseche ha salutato: "Quest’annoè stata come una casa. Sono davvero felice di aver potuto vivere qui la mia seconda stagione in Italia. È una città splendida. Voglio ringraziare la società per l’opportunità e la fiducia che mi ha dato, così come tutto lo staff, che ogni giorno mi ha aiutata a lavorare al meglio per raggiungere i nostri obiettivi. Ho trovato un ambiente dove ho potuto crescere e migliorare, ricoprendo un ruolo importante. Oltretutto ho avuto la fortuna di giocare e condividere il campo con persone fantastiche e questo ha rappresentato un grande passo in avanti nella mia carriera.

Se ne parla anche su altri siti

Volley serie A1 femminile, verso la gara di ritorno con Cuneo. Nemeth carica la Bartoccini: "Restiamo concentrate» - PERUGIA – La massima categoria di pallavolo femminile vive il suo momento più entusiasmante con la disputa dei play-off, gli appassionati umbri delle schiacciate puntano le attenzioni su quelli che mettono in palio un posto in challenge cup. Forte del successo conquistato in trasferta la Bartoccini Mc Restauri Perugia si prepara per la gara casalinga con Cuneo, obiettivo accedere al secondo turno. 🔗sport.quotidiano.net

Volley A1 femminile, la Bartoccini MC Restauri saluta Nemeth - Dopo le tante voci, molte delle quali attendibili, arriva la temuta ufficialità: Anett Nemeth non farà parte dell'organico della Bartoccini MC Restauri Perugia per la stagione 2025/26. Ad annunciarlo è la stessa società, che la saluta così: "La Bartoccini MC Restauri Perugia ringrazia Anett... 🔗perugiatoday.it

Uomini e Donne, Gianmarco lascia lo studio ma nessuna delle corteggiatrici lo segue, Tina difende Cosimo - Il dating show è tornato con un nuovo appuntamento ricco di emozioni. Tina tra shopping e difese, Gianmarco e le sue corteggiatrici protagonisti di scontri, tra amori e polemiche, ecco i dettagli di oggi. Uomini e Donne è tornato con un nuovo appuntamento, il penultimo della settimana del dating show condotto da Maria De Filippi. Mentre Tina Cipollari continua a fare shopping con la carta di credito di Cosimo, Gianmarco Steri e le sue corteggiatrici vivono momenti di alta tensione. 🔗movieplayer.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Anett Nemeth lascia Bartoccini Mc Restauri Perugia: addio alla serie A1 femminile; Volley A1 femminile, la Bartoccini MC Restauri saluta Nemeth; Volley A1 femminile, la Bartoccini MC Restauri saluta Nemeth; Nemeth lascia Bartoccini Perugia dopo una stagione da star. 🔗Cosa riportano altre fonti

Anett Nemeth lascia Bartoccini Mc Restauri Perugia: addio alla serie A1 femminile - La notizia era stata già da noi anticipata e ieri è arrivata la conferma dal club della Bartoccini Mc Restauri Perugia. Nel prossimo campionato di serie A1 femminile non vestirà la casacca delle magli ... 🔗lanazione.it

Pallavolo Mercato – Bartoccini MC Restauri Perugia saluta Anett Nemeth, il suo futuro è a Chieri? - La Bartoccini MC Restauri Perugia saluta Anett Nemeth, opposta ungherese classe 1999, protagonista in A2 nel 2024/25. Il club la ringrazia per “impegno, passione e talento”, evidenziando i suoi 559 pu ... 🔗ivolleymagazine.it

Volley A1 femminile, la Bartoccini MC Restauri saluta Nemeth - Dopo le tante voci, molte delle quali attendibili, arriva la temuta ufficialità: Anett Nemeth non farà parte dell'organico della Bartoccini MC Restauri Perugia per la stagione 2025/26. Ad annunciarlo ... 🔗today.it