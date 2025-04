Napoli-Torino 2-0 | doppietta di McTominay azzurri in vetta alla Serie A?

Napoli ha conquistato una vittoria fondamentale nella corsa allo Scudetto, superando il Torino 2-0 allo stadio Diego Armando Maradona. Protagonista assoluto Scott McTominay, autore di una doppietta nel primo tempo: la prima rete al 7? minuto con un destro preciso, la seconda al 41? con una conclusione simile. Con questo successo, gli azzurri salgono a 74 punti, staccando l’Inter, sconfitta in casa dalla Roma, e portandosi a +3 in classifica. La squadra di Antonio Conte, oltre a ritrovare la vetta solitaria, si assicura matematicamente un posto nella prossima Champions League.Nonostante le uscite per infortunio di Anguissa e Buongiorno, il Napoli ha mantenuto il controllo del match. Leggi su Puntomagazine.it Lo scozzese firma entrambe le reti nel primo tempo. Gli uomini di Conte approfittano del ko dell’Inter e volano a +3.?Ilha conquistato una vittoria fondamentale nella corsa allo Scudetto, superando il2-0 allo stadio Diego Armando Maradona. Protagonista assoluto Scott, autore di unanel primo tempo: la prima rete al 7? minuto con un destro preciso, la seconda al 41? con una conclusione simile. Con questo successo, glisalgono a 74 punti, staccando l’Inter, sconfitta in casa dRoma, e portandosi a +3 in classifica. La squadra di Antonio Conte, oltre a ritrovare lasolitaria, si assicura matematicamente un posto nella prossima Champions League.Nonostante le uscite per infortunio di Anguissa e Buongiorno, ilha mantenuto il controllo del match.

Cosa riportano altre fonti

