Adamant Ferrara domina Iseo e si prepara ai playoff

Adamant Ferrara93Iseo64Adamant : Dioli, Sackey 10, Casagrande 6, Drigo 8, Santiago 12, Tio 1, Yarbanga 8, Solaroli 14, Chessari 7, Ballabio 8, Braga 2, Marchini 17. All. Benedetto.Iseo: Zugni, Raineri ne, Cravedi 17, Procacci 2, Gentili 6, Bonavida 13, Tommasetto 4, Milovanovic 14, Ballini, Arrighi, Balogun 8. All. Mazzoli.Parziali: 26-13; 49-33; 70-51.L’Adamant chiude con un successo comodo la seconda fase e si guadagna i playoff da seconda in classifica, dove incontrerà al primo turno i trevigiani di Oderzo, settimi in graduatoria. Gara uno si giocherà domenica alla Bondi Arena, ritorno mercoledì 7 maggio in veneto ed eventuale "bella" domenica 11 ancora tra le mura amiche del palasport cittadino. Nell’ultimo turno dei play-in Ferrara non ha problemi contro Iseo, chiudendo la pratica già nel primo tempo: ora la parte più attesa della stagione, coi biancazzurri che tenteranno di nuovo l’assalto alla promozione. Sport.quotidiano.net - Adamant Ferrara domina Iseo e si prepara ai playoff Leggi su Sport.quotidiano.net 9364: Dioli, Sackey 10, Casagrande 6, Drigo 8, Santiago 12, Tio 1, Yarbanga 8, Solaroli 14, Chessari 7, Ballabio 8, Braga 2, Marchini 17. All. Benedetto.: Zugni, Raineri ne, Cravedi 17, Procacci 2, Gentili 6, Bonavida 13, Tommasetto 4, Milovanovic 14, Ballini, Arrighi, Balogun 8. All. Mazzoli.Parziali: 26-13; 49-33; 70-51.L’chiude con un successo comodo la seconda fase e si guadagna ida seconda in classifica, dove incontrerà al primo turno i trevigiani di Oderzo, settimi in graduatoria. Gara uno si giocherà domenica alla Bondi Arena, ritorno mercoledì 7 maggio in veneto ed eventuale "bella" domenica 11 ancora tra le mura amiche del palasport cittadino. Nell’ultimo turno dei play-innon ha problemi contro, chiudendo la pratica già nel primo tempo: ora la parte più attesa della stagione, coi biancazzurri che tenteranno di nuovo l’assalto alla promozione.

