Con un solo biglietto sbanca il Gratta&Vinci | ha vinto 6 milioni di euro

euro ha sbancato il Gratta&Vinci: ne ha vinti 6 milioni. Come riporta l'agenzia Agimeg, il fortunato (e per ora ignoto) vincitore ha comprato il biglietto vincente lo scorso fine settimana al Fashion Cafè di Marmirolo, in provincia di Mantova, a pochi chilometri dai confini bresciani. La. Bresciatoday.it - Con un solo biglietto sbanca il Gratta&Vinci: ha vinto 6 milioni di euro Leggi su Bresciatoday.it Con 25hato il Gratta&Vinci: ne ha vinti 6. Come riporta l'agenzia Agimeg, il fortunato (e per ora ignoto) vincitore ha comprato ilvincente lo scorso fine settimana al Fashion Cafè di Marmirolo, in provincia di Mantova, a pochi chilometri dai confini bresciani. La.

Su altri siti se ne discute

Vannacci a Sanremo, Rai in tilt: "Non invitato da noi". Ecco chi gli ha dato il biglietto - L'annunciata presenza dell'europarlamentare leghista tra il pubblico della kermesse manda in paranoia i compagni. La Rai costretta a precisare: "Non è invitato da noi" 🔗ilgiornale.it

Auto abbandonata da un anno nel parcheggio dell’aeroporto: il biglietto ha superato 200.000 euro, ma non c’è traccia del proprietario - Una Volkswagen Golf di quinta generazione, targata Hannover, è stata abbandonata da oltre un anno nel parcheggio breve termine dell’aeroporto di Berlino-Brandeburgo. In realtà di breve non c’è davvero nulla, dal momento che l’auto è ferma lì da oltre un anno accumulando un conto superiore ai 200.000 euro. E il proprietario? Non c’è traccia di lui e per questo motivo la vicenda sta diventando un vero giallo. 🔗dayitalianews.com

«Esibisca il biglietto», viaggiatore non ce l'ha e spinge il controllore fuori dal bus: aggressione registrata dalla bodycam - ANCONA - Proseguono i controlli antievasione sui mezzi di Conerobus, che nei primi due mesi del 2025 hanno portato all’emissione di oltre 1.100 sanzioni nei confronti di passeggeri sprovvisti di titolo di viaggio. Ieri mattina, intorno alle 10:45, durante un’attività di verifica a bordo della... 🔗anconatoday.it