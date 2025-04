Como di misura | Strefezza firma il successo e la salvezza contro il Genoa

Como e Genoa si sfidano in una partita fondamentale per mettere al sicuro la loro posizione in classifica. Al Sinigaglia l'atmosfera è carica fin dai primi minuti, con entrambe le squadre che si affrontano senza paura.Il primo tempo è equilibrato e ricco di occasioni. Il Como prova a colpire.

Como, vittoria di misura contro il Genoa: 1-0 con gol di Strefezza - Nella 34^ giornata di Serie A, il Como conquista tre punti preziosi battendo il Genoa 1-0 allo stadio Sinigaglia. Decisivo il gol di Gabriel Strefezza al 59’, che regala alla squadra di Cesc Fabregas una vittoria fondamentale nella corsa verso una tranquilla salvezza. Il match, equilibrato e combattuto, ha visto il Como più determinato nella ripresa. Dopo un primo tempo avaro di emozioni, Strefezza ha sbloccato la partita con un’azione personale, sfruttando un preciso assist e trovando l’angolo giusto per battere il portiere rossoblu. 🔗ilfogliettone.it

