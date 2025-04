Unahotels Under 18 chiude quinta alla Youth BCL ora focus sulle finali nazionali Under 19

Unahotels 92BONN: Förster 3, Ilic 16, Manh n.e., Scepanovic 18, Reinhart 16, SUndermann 2, Dobiecki n.e., Gürbüzer 2, Böning, Behrendt 4, Schmid 13, Franzen 5. All.: Tubiana.Unahotels: Borzacca 6, Manfredotti L. 10, Selva 16, Manfredotti A. 9, Carboni, Marras, Hadzhyiev 8, Bardelli, Lusetti 8, Deme El Hadji 17, Emokhare, Abreu 18. All.: Rossetti.Parziali: 18-19, 45-44, 61-72Si chiude al quinto posto la prima storica esperienza internazionale per la Unahotels Under 18 alla terza edizione della Youth BCL conclusasi ieri a Manisa, in Turchia. I biancorossi hanno superato in finale Bonn, in quello che era un remake della sfida dei play-in delle due prime squadre, grazie ad un secondo tempo di sostanza. Mattatore del match per la Unahotels ancora una volta il golden boy senegalese El Hadji Deme, autore di una doppia-doppia (17 punti e 15 rimbalzi), ben coadiuvato da Abreu (18 punti e 9 rimbalzi) e Selva (16 punti e 8 assist). Sport.quotidiano.net - Unahotels Under 18 chiude quinta alla Youth BCL, ora focus sulle finali nazionali Under 19 Leggi su Sport.quotidiano.net BONN 7992BONN: Förster 3, Ilic 16, Manh n.e., Scepanovic 18, Reinhart 16, Smann 2, Dobiecki n.e., Gürbüzer 2, Böning, Behrendt 4, Schmid 13, Franzen 5. All.: Tubiana.: Borzacca 6, Manfredotti L. 10, Selva 16, Manfredotti A. 9, Carboni, Marras, Hadzhyiev 8, Bardelli, Lusetti 8, Deme El Hadji 17, Emokhare, Abreu 18. All.: Rossetti.Parziali: 18-19, 45-44, 61-72Sial quinto posto la prima storica esperienza internazionale per la18terza edizione dellaBCL conclusasi ieri a Manisa, in Turchia. I biancorossi hanno superato in finale Bonn, in quello che era un remake della sfida dei play-in delle due prime squadre, grazie ad un secondo tempo di sostanza. Mattatore del match per laancora una volta il golden boy senegalese El Hadji Deme, autore di una doppia-doppia (17 punti e 15 rimbalzi), ben coadiuvato da Abreu (18 punti e 9 rimbalzi) e Selva (16 punti e 8 assist).

Cosa riportano altre fonti

Borsa: Milano cade ancora, l'Ftse Mib chiude a -5,18% - Terza seduta consecutiva pesantemente negativa per le Borse europee, ancora affossate dai dazi Usa, e con loro Milano: in Piazza Affari l'indice Ftse Mib ha concluso in ribasso del 5,18% a 32.853 punti. 🔗quotidiano.net

Borsa: Milano cade ancora, l'Ftse Mib chiude a -5,18% - Terza seduta consecutiva pesantemente negativa per le Borse europee, ancora affossate dai dazi Usa, e con loro Milano: in Piazza Affari l'indice Ftse Mib ha concluso in ribasso del 5,18% a 32.853 punti. 🔗quotidiano.net

Borsa: l'Europa chiude in ordine sparso, Parigi +0,18% - Le Borse europee chiudono in ordine sparso. Parigi sale dello 0,18% con il Cac 40 a 8.178 punti. Mentre Francoforte cede invece lo 0,44% con il Dax a 22.513 punti. In calo anche Londra che perde lo 0,37% con il Ftse 100 a 8.732 punti. 🔗quotidiano.net

Cosa riportano altre fonti

Unahotels Under 18 chiude quinta alla Youth BCL, ora focus sulle finali nazionali Under 19; Unahotels Under 18 chiude con successo la Youth BCL a Manisa; Basket, l’Under 18 della Unahotels in Turchia per giocare la Youth BCL; LIVE Youth Basketball CL Under 18: Reggiana vs Manisa. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Unahotels Under 18 chiude con successo la Youth BCL a Manisa - La Unahotels Under 18 affronta il Bonn nella finale per il quinto-sesto posto dopo una brillante performance di Deme El Hadji. 🔗ilrestodelcarlino.it

Unahotels trionfa a Manisa: debutto vincente nella Youth BCL Under 18 - MANISA BBSK: Altundas 8, Ulundas 8, Aktas 2, Odabasi 3, Kaan Koseli n.e., Kucukguclu 4, Aydogan n.e., Karacaoglu 8, Senturk, Delibas 7, Tercan 7, Bakkal 4. All ... 🔗sport.quotidiano.net

Unahotels debutta nella Youth Basketball Champions League in Turchia - La Unahotels partecipa per la prima volta alla Youth Basketball Champions League a Manisa, Turchia, con la squadra Under 18. 🔗msn.com