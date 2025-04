Strage a Monreale fermato 19enne | gli inquirenti stanno ascoltando un secondo giovane La lite da un rimprovero sulla guida

sulla velocità scatena la tragediaTutto è cominciato da una semplice osservazione: “Ma come cavolo guidate? Andate più piano”. Questa frase, rivolta da alcuni giovani ad altri, ha innescato una violenta rissa culminata in una sparatoria mortale a Monreale, in via Benedetto D’Acquisto, vicino al Duomo. Un ragazzo di 19 anni, Salvatore Calvaruso, è stato fermato con l’accusa di Strage, porto abusivo e detenzione illegale di arma da fuoco.Chi è il giovane arrestatoSalvatore Calvaruso, residente nel quartiere Zen di Palermo, è stato sottoposto a un lungo interrogatorio e poi fermato dai Carabinieri del Comando Provinciale di Palermo. secondo le autorità, sarebbe stato tra coloro che hanno aperto il fuoco durante i festeggiamenti per il Santissimo Crocifisso, tradizionale evento cittadino. Dayitalianews.com - Strage a Monreale, fermato 19enne: gli inquirenti stanno ascoltando un secondo giovane. La lite da un rimprovero sulla guida Leggi su Dayitalianews.com Un richiamovelocità scatena la tragediaTutto è cominciato da una semplice osservazione: “Ma come cavolote? Andate più piano”. Questa frase, rivolta da alcuni giovani ad altri, ha innescato una violenta rissa culminata in una sparatoria mortale a, in via Benedetto D’Acquisto, vicino al Duomo. Un ragazzo di 19 anni, Salvatore Calvaruso, è statocon l’accusa di, porto abusivo e detenzione illegale di arma da fuoco.Chi è ilarrestatoSalvatore Calvaruso, residente nel quartiere Zen di Palermo, è stato sottoposto a un lungo interrogatorio e poidai Carabinieri del Comando Provinciale di Palermo.le autorità, sarebbe stato tra coloro che hanno aperto il fuoco durante i festeggiamenti per il Santissimo Crocifisso, tradizionale evento cittadino.

Strage di Monreale, fermato un 19enne per la sparatoria in cui sono stati uccisi tre giovani - Strage, porto abusivo e detenzione illegale di arma da fuoco. Sono i reati contestati a Salvatore Calvaruso, il 19enne fermato perché sospettato di aver ucciso a colpi di pistola Andrea Miceli, Massimo Pirozzo e Salvatore Turdo durante una rissa scoppiata a Monreale sabato notte. Nella sparatoria sono rimasti feriti anche un 16enne e un 33enne che, secondo quanto accertato, non avrebbero preso parte alla rissa, ma sarebbero passati per caso sul luogo della sparatoria.

