Obbligo o Verità ultima puntata stasera su Rai 2 | gli ospiti da Rocco Siffredi a Sabrina Salerno

ospiti. Scopriamo chi sono. Ultimo appuntamento questa sera alle 21.20 con il talk show condotto da Alessia Marcuzzi su Rai 2. Obbligo o Verità è giunto infatti alla quinta puntata e, al termine di questa prima edizione, si prepara a salutare il pubblico. Ricordiamo che l'appuntamento con Obbligo o Verità era previsto per lunedì 21 aprile, posticipato alla settimana successiva per l'improvvisa morte di Papa Francesco. Gli ospiti Tanti gli ospiti che interverranno nel corso della puntata. A giocare con Alessia Marcuzzi ci saranno: Sabrina Salerno, Rocco Siffredi, Nicola Ventola, i comici Corrado Nuzzo e Maria Di Biase, la scrittrice Barbara Alberti, il conduttore . Movieplayer.it - Obbligo o Verità, ultima puntata stasera su Rai 2: gli ospiti, da Rocco Siffredi a Sabrina Salerno Leggi su Movieplayer.it Appuntamento finale con il talk show condotto da Alessia Marcuzzi su Rai 2, in onda questa sera con tanti. Scopriamo chi sono. Ultimo appuntamento questa sera alle 21.20 con il talk show condotto da Alessia Marcuzzi su Rai 2.è giunto infatti alla quintae, al termine di questa prima edizione, si prepara a salutare il pubblico. Ricordiamo che l'appuntamento conera previsto per lunedì 21 aprile, posticipato alla settimana successiva per l'improvvisa morte di Papa Francesco. GliTanti gliche interverranno nel corso della. A giocare con Alessia Marcuzzi ci saranno:, Nicola Ventola, i comici Corrado Nuzzo e Maria Di Biase, la scrittrice Barbara Alberti, il conduttore .

Obbligo o verità, anticipazioni del 28 aprile: gli ospiti dell'ultima puntata - Breve, surreale ma bello. Potremmo definire così il nuovo programma di Alessia Marcuzzi, Obbligo o Verità. La conduttrice, a differenza del suo ultimo esperimento, fa un leggero passo indietro e lascia brillare i suoi ospiti. Il nuovo talk show targato Rai 2 ha convinto ma è già arrivato alla fine della corsa. Ecco le anticipazioni della quinta e ultima puntata. Cos'è Obbligo o Verità La Rai ha tentato un altro esperimento, come nel caso di Ne vedremo delle belle.

Obbligo o verità, stasera in tv l'ultima puntata: anticipazioni, ospiti, scaletta - Va in onda questa sera, lunedì 21 ottobre 2025, dalle 21.20 su Rai 2, l'ultimo appuntamento con "Obbligo o verità", il format che coniuga ironia e spensieratezza sotto la guida di Alessia Marcuzzi. Prodotto da Direzione Intrattenimento in collaborazione con Fremantle Italia, questo talk game -...

Obbligo o verità, anticipazioni del 21 aprile: gli ospiti dell'ultima puntata - Alessia Marcuzzi è pronta a condurre l'ultima puntata di Obbligo o verità, il talk show che, ispirandosi al celebre gioco con cui tutti abbiamo avuto a che fare nel corso dell'adolescenza, mette alla prova gli ospiti tra giochi divertenti e piccole grandi confessioni nella prima serata di Rai 2. Un programma ispirato all'originale francese Action ou Ve?rite? che, anche nella puntata finale del 21 aprile 2025, promette ancora una volta di rivelare verità e grande divertimento ospitando al tavolo tanti, interessantissimi ospiti.

