I pantaloni rosa sotto forma di jeans promettono di rivoluzionare il guardaroba primaverile in chiave dolce e femminile

pantaloni rosa, sotto forma di jeans, sono passati dalle passerelle e dai red carpet, fino allo street style. Ciò che conta è indossarli con disinvoltura, aggiungendo un tocco di carattere personale. Ecco cinque outfit di tendenza per indossarli con stile.(Pink) total denimPer un completo diverso dai soliti, il mix con la giacca abbinata da spezzare con capi e accessori neutri. Leggi anche › Poesia formato denim. Come abbinare ora i romantici jeans rosa Con un top neroNiente di più semplice e d'effetto: jeans rosa ampi e t-shirt black.Stile boho-chicI jeans rosa sono i protagonisti dell'outfit in stile Seventies, come dimostra Liya Kebede alla sfilata Chloé.

