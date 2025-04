Strage di Monreale fermato un 19enne per la sparatoria in cui sono stati uccisi tre giovani

Strage, porto abusivo e detenzione illegale di arma da fuoco. sono i reati contestati a Salvatore Calvaruso, il 19enne fermato perché sospettato di aver ucciso a colpi di pistola Andrea Miceli, Massimo Pirozzo e Salvatore Turdo durante una rissa scoppiata a Monreale sabato notte.Nella sparatoria sono rimasti feriti anche un 16enne e un 33enne che, secondo quanto accertato, non avrebbero preso parte alla rissa, ma sarebbero passati per caso sul luogo della sparatoria. Calvaruso, che ha piccoli precedenti penali, è stato portato nel carcere Pagliarelli di Palermo. Secondo quanto si apprende domenica mattina si era presentato in caserma dicendo di avere subito il furto del proprio scooter.Per i magistrati della procura di Palermo che indaga sul triplice omicidio si tratterebbe di una mossa per sviare le indagini. Ilfattoquotidiano.it - Strage di Monreale, fermato un 19enne per la sparatoria in cui sono stati uccisi tre giovani Leggi su Ilfattoquotidiano.it , porto abusivo e detenzione illegale di arma da fuoco.i reati contea Salvatore Calvaruso, ilperché sospettato di aver ucciso a colpi di pistola Andrea Miceli, Massimo Pirozzo e Salvatore Turdo durante una rissa scoppiata asabato notte.Nellarimasti feriti anche un 16enne e un 33enne che, secondo quanto accertato, non avrebbero preso parte alla rissa, ma sarebbero passati per caso sul luogo della. Calvaruso, che ha piccoli precedenti penali, è stato portato nel carcere Pagliarelli di Palermo. Secondo quanto si apprende domenica mattina si era presentato in caserma dicendo di avere subito il furto del proprio scooter.Per i magistrati della procura di Palermo che indaga sul triplice omicidio si tratterebbe di una mossa per sviare le indagini.

