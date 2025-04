Monreale u Patruzzu amurusu sarà portato in processione il 3 maggio

Monreale, la processione del Santissimo Crocifisso si svolgerà in forma ridotta in segno di lutto per le vittime della recente sparatoria

Morte di un operario a Monreale, Pasquale De Vardo (Feneal Uil Tirrenica): "Vicini al dolore della famiglia" - "Siamo vicini ai familiari di Antonio Alongi in questo momento di profondo dolore per la sua tragica scomparsa - afferma il segretario della Feneal Uil Tirrenica Pasquale De Vardo- Gli incidenti sul lavoro rappresentano purtroppo una vera piaga per il settore edile, per questo, al di là delle... 🔗palermotoday.it

Monreale, chi sono le tre giovani vittime del sabato di terrore: spari tra la folla - Notte di sangue nel cuore di Monreale, in provincia di Palermo. Una lite scoppiata per futili motivi si è trasformata in tragedia: una sparatoria ha causato la morte di tre giovani, lasciando la comunità sconvolta. È successo in piazza Duomo, in pieno centro storico, davanti agli occhi attoniti di almeno un centinaio di persone. La dinamica della tragedia: dalla lite agli spari Secondo una prima ricostruzione, tutto è iniziato con una rissa all’esterno di una pizzeria tra due gruppi di giovani, uno proveniente da Palermo e l’altro da Monreale. 🔗notizieaudaci.it

Biagio Cigno eletto presidente del Circolo AUSER Biagio Giordano di Monreale - MONREALE – Presso la sede del Circolo AUSER Biagio Giordano, si è tenuto il congresso territoriale dell’associazione di volontariato. L’assemblea ha eletto all’unanimità Biagio Cigno come nuovo Presidente, in seguito alla scomparsa del precedente presidente Luigi Mazzola lo scorso agosto. Cigno, nel suo discorso di ringraziamento, ha commemorato Mazzola e si è impegnato a proseguire […] (Monrealelive. 🔗monrealelive.it

Monreale, Messa Crismale in Cattedrale: benedetto l’olio Santo consegnato ai sacerdoti dell’Arcidiocesi - Celebrato nella cattedrale di Monreale in questo Giovedì Santo, ultimo giorno di Quaresima, il rito della benedizione degli olii santi durante la Messa del Crisma officiata dall’Arcivescovo Mons. 🔗teleoccidente.it