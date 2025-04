Suicidio assistito in Emilia-Romagna il Tar sospende le delibere regionali

Emilia-Romagna ha accolto l'istanza di sospensiva presentata dalla consigliera regionale Valentina Castaldini (Forza Italia) contro le delibere della giunta regionale che regolano il Suicidio assistito sul territorio. Il Tribunale ha fissato la discussione collegiale al 15 maggio 2025. Modenatoday.it - Suicidio assistito in Emilia-Romagna, il Tar sospende le delibere regionali Leggi su Modenatoday.it Il Tar dell'ha accolto l'istanza di sospensiva presentata dalla consigliera regionale Valentina Castaldini (Forza Italia) contro ledella giunta regionale che regolano ilsul territorio. Il Tribunale ha fissato la discussione collegiale al 15 maggio 2025.

Fine vita, il Tar boccia l?Emilia-Romagna: sospesa la delibera. E la legge sul suicidio assistito è bloccata in Senato - In Italia su fine vita si continua a procedere in ordine sparso. Il Tar dell'Emilia Romagna ha accolto l'istanza avanzata della consigliera regionale di Forza Italia Valentina Castaldini per...

