Zverev ieri nel Masters1000 di Madrid. Il n.2 del mondo è stato costretto alla rimonta nella sfida contro Alejandro Davidovich Fokina. L’iberico è andato vicino all’impresa, ma non è riuscito a concretizzare le sue chance. Alla fine della fiera, dunque, Sascha si è imposto con lo score di 2-6 7-6 (3) 7-6 (0) e si qualificato agli ottavi di finale.Tuttavia, il risultato del confronto è finito nettamente in secondo piano rispetto a un episodio del match. Ci si riferisce a quello che è accaduto nel corso del decimo game del secondo parziale, con Zverev avanti 5-4. Su un recupero col rovescio dell’iberico, la palla è parsa finire in corridoio, ma l’occhio di falco ha invece valutato la traiettoria in campo.Una valutazione del sistema elettronico che ha scatenato la reazione del tedesco, per il segno lasciato dalla pallina sulla terra madrilena. Oasport.it - Caos a Madrid nella partita tra Zverev e Davidovich Fokina: chiamata elettronica al centro delle polemiche Leggi su Oasport.it Vittoria con polemica quella di Alexanderieri nel Masters1000 di. Il n.2 del mondo è stato costretto alla rimontasfida contro Alejandro. L’iberico è andato vicino all’impresa, ma non è riuscito a concretizzare le sue chance. Alla fine della fiera, dunque, Sascha si è imposto con lo score di 2-6 7-6 (3) 7-6 (0) e si qualificato agli ottavi di finale.Tuttavia, il risultato del confronto è finito nettamente in secondo piano rispetto a un episodio del match. Ci si riferisce a quello che è accaduto nel corso del decimo game del secondo parziale, conavanti 5-4. Su un recupero col rovescio dell’iberico, la palla è parsa finire in corridoio, ma l’occhio di falco ha invece valutato la traiettoria in campo.Una valutazione del sistema elettronico che ha scatenato la reazione del tedesco, per il segno lasciato dalla pallina sulla terra madrilena.

