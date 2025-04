Perugia domina Pontedera 3-0 | Montevago brilla con doppietta

Perugia 3 Pontedera 0Perugia (4-2-3-1): Albertoni; Mezzoni, Amoran (36’ st Plaia), Riccardi, Giraudo; Giunti, Joselito (23’ st Torrasi); Cisco (1’ st Polizzi), Seghetti (23’ st Di Maggio), Kanoute (36’ st Lisi); Montevago. A disp: Gemello, Belia, Leo, Matos, Broh, Marconi, Agosti. All. CangelosiPontedera (4-2-3-1) Vivoli; Perretta, Pretato, Martinelli, Migliardi (33’ st Sarpa); Pietra, Guidi; Vitali (43’ st Maiello), Van Ransbeeck (33’ st Lipari), Sala (33’ st Gaddini); Italeng (21’ st Corona). A disp: Calvani, Tantalocchi, Vanzini, Maggini, Scaccabarozzi, Coviello, Ladinetti, Moretti. All. Firicano Arbitro: Poli di VeronaMarcatori: 7’ pt Kanoute; 32’ st Montevago, 35’ st MontevagoNote: spettatori 3.455; nessun ammonito; angoli 7 a 7Pontedera - Il Pontedera giocherà domenica prossima a Pesaro, contro la Vis, la gara del primo turno dei play off. Sport.quotidiano.net - Perugia domina Pontedera 3-0: Montevago brilla con doppietta Leggi su Sport.quotidiano.net (4-2-3-1): Albertoni; Mezzoni, Amoran (36’ st Plaia), Riccardi, Giraudo; Giunti, Joselito (23’ st Torrasi); Cisco (1’ st Polizzi), Seghetti (23’ st Di Maggio), Kanoute (36’ st Lisi);. A disp: Gemello, Belia, Leo, Matos, Broh, Marconi, Agosti. All. Cangelosi(4-2-3-1) Vivoli; Perretta, Pretato, Martinelli, Migliardi (33’ st Sarpa); Pietra, Guidi; Vitali (43’ st Maiello), Van Ransbeeck (33’ st Lipari), Sala (33’ st Gaddini); Italeng (21’ st Corona). A disp: Calvani, Tantalocchi, Vanzini, Maggini, Scaccabarozzi, Coviello, Ladinetti, Moretti. All. Firicano Arbitro: Poli di VeronaMarcatori: 7’ pt Kanoute; 32’ st, 35’ stNote: spettatori 3.455; nessun ammonito; angoli 7 a 7- Ilgiocherà domenica prossima a Pesaro, contro la Vis, la gara del primo turno dei play off.

