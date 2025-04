Ucraina Trump bacchetta Putin | Smetta di sparare e firmi la tregua Zelensky pronto a cedere Crimea ma mi ha chiesto ancora armi - VIDEO

Trump dopo il colloquio con Zelensky: "È stato un incontro bellissimo. Vi dico, l'ufficio (la Basilica di San Pietro, ndr) più bello che abbia mai visto, è una scena bellissima, bellissima" Il presidente americano Donald Trump "bacchetta" Putin. E lo fa dalla pista dell'aeroporto di Morristow

Guerra in Ucraina, la Germania bacchetta Trump: “Sbagliato aver fatto concessioni a Putin prima ancora dell’inizio dei negoziati” - Sarebbe stato meglio se gli Stati Uniti non avessero fatto concessioni alla Russia “prima ancora dell’inizio dei negoziati”. Lo ha detto il ministro della Difesa tedesco Boris Pistorius ai media, arrivando alla ministeriale difesa della Nato, e aggiungendo che il fatto è “deplorevole”. “Sarebbe stato meglio discutere la questione dell’adesione dell’Ucraina alla NATO o delle possibili perdite territoriali al tavolo dei negoziati”, ha affermato, mettendo in campo le reali preoccupazioni sulla politica sempre più assertiva della Russia nella regione: gli europei non possono semplicemente ... 🔗lanotiziagiornale.it

Ucraina-Russia, l’affondo di Trump: “Putin mi prende in giro” - (Adnkronos) – La fiducia di Donald Trump in Vladimir Putin comincia a vacillare. Dopo settimane all'insegna dell'ottimismo, il presidente degli Stati Uniti vira decisamente: "Putin non vuole la fine della guerra, mi prende in giro", il verdetto di Trump dopo la trasferta lampo a Roma per i funerali di Papa Francesco, con annesso incontro col […] L'articolo Ucraina-Russia, l’affondo di Trump: “Putin mi prende in giro” proviene da Webmagazine24. 🔗.com

Ucraina, Trump sente Putin e prende in contropiede Zelensky che risponde sconsolato: “Così Washington si arrende a Mosca” - Dopo giorni di indiscrezioni, il presidente americano Donald Trump ha confermato, spiazzando tutti, di aver già avuto un colloquio con il suo omologo russo, Vladimir Putin, per riallacciare le relazioni diplomatiche in vista dei negoziati di pace per l’Ucraina. Tuttavia, non è chiaro quanti siano stati i contatti tra i due leader: parlando al New York Post, il tycoon, alla domanda diretta se quella fosse stata la prima conversazione con lo zar, ha risposto in modo sibillino che “è meglio non rivelare” questo dettaglio. 🔗lanotiziagiornale.it

Kiev, salgono a 12 i morti del raid russo. E Trump bacchetta Putin: Non sono contento. Vladimir, fermati; Guerra in Ucraina, il ministro tedesco Pistorius bacchetta Trump; Ucraina, Putin aspetta segnale di Trump. E il tycoon bacchetta Zelensky; Mosca esulta per la lite Trump-Zelensky, gli insulti di Medvedev: «Il porco preso a sberle». Con Kiev restano i leader europei.

Guerra Ucraina, Trump: Zelensky è pronto a cedere la Crimea alla Russia. Putin ringrazia i soldati nordcoreani: sono eroi - Guerra in Ucraina, le notizie di oggi 28 aprile. Ucraina, Trump preme su Putin per la tregua. Zelensky convince il tycoon: cessate il fuoco prima della pace ... 🔗ilmattino.it

Guerra Ucraina, Trump: "Putin smetta di sparare, Zelensky vuole accordo". LIVE - Il presidente ucraino è "più calmo" e "vuole un'intesa", ha detto l'inquilino della Casa Bianca secondo quanto riportato dai media americani dopo l'incontro tra i due leader a San Pietro. "Penso di sì ... 🔗tg24.sky.it

Ucraina, Trump attacca Putin: "Vuole la pace o mi sta prendendo in giro?". Il Cremlino: "Pronto a trattare senza precondizioni" - Dichiarazioni che giungono ventiquattro ore dopo il faccia a faccia di Mosca tra il leader del Cremlino e Witkoff. Il primo, secondo il suo portavoce Peskov, ha ribadito di essere pronto a riprendere ... 🔗tg.la7.it