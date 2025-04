Liegi-Bastogne-Liegi | Trionfo di Pogacar Ciccone sul podio

Liegi non ci sia scontro diretto fra Pogacar e Evenepoel, che si erano spartiti le quattro edizioni precedenti. Non è colpa dello sloveno, che interpreta se stesso fino in fondo centrando il tris, semmai del belga, evaporato in un attimo quando la corsa si accende: si tratti di calo fisico dopo cinque mesi di assenza dalle gare o di peso psicologico del confronto, per il campione olimpico è una giornataccia.Giornatona invece per Tadej Pogacar, un’altra delle tante: l’attacco da seduto sull’iconica rampa della Redoute, a 35 dall’arrivo, gli basta per presentarsi da solo a Liegi e dedicare il successo alla suocera scomparsa tre anni fa. Oltre che per aggiornare l’album dei record: su tutti quello di aver chiuso sul podio le ultime otto classiche monumento disputate, con cinque vittorie (due Liegi, due Lombardia e un Fiandre), un secondo (Roubaix) e due terzi posti (Sanremo ’24 e ’25’), come nemmeno Merckx. Sport.quotidiano.net - Liegi-Bastogne-Liegi: Trionfo di Pogacar, Ciccone sul podio Leggi su Sport.quotidiano.net E’ destino che allanon ci sia scontro diretto frae Evenepoel, che si erano spartiti le quattro edizioni precedenti. Non è colpa dello sloveno, che interpreta se stesso fino in fondo centrando il tris, semmai del belga, evaporato in un attimo quando la corsa si accende: si tratti di calo fisico dopo cinque mesi di assenza dalle gare o di peso psicologico del confronto, per il campione olimpico è una giornataccia.Giornatona invece per Tadej, un’altra delle tante: l’attacco da seduto sull’iconica rampa della Redoute, a 35 dall’arrivo, gli basta per presentarsi da solo ae dedicare il successo alla suocera scomparsa tre anni fa. Oltre che per aggiornare l’album dei record: su tutti quello di aver chiuso sulle ultime otto classiche monumento disputate, con cinque vittorie (due, due Lombardia e un Fiandre), un secondo (Roubaix) e due terzi posti (Sanremo ’24 e ’25’), come nemmeno Merckx.

Su questo argomento da altre fonti

Strade Bianche 2025: Pogacar cala il tris e vince in solitaria. Per le donne trionfo di Demi Vollering - Nuova straordinaria impresa dello sloveno Tadej Pogacar che entra da trionfatore in piazza del Campo a Siena con la maglia di campione del mondo L'articolo Strade Bianche 2025: Pogacar cala il tris e vince in solitaria. Per le donne trionfo di Demi Vollering proviene da Firenze Post. 🔗.com

Pogacar ritorna cannibale, si divora l’UAE Tour da fenomeno puro: ottimo Ciccone, primo tra gli umani - Tadej Pogacar si è preso il 3° successo personale all'UAE Tour con il solito imperioso scatto nella tappa regina a 8km dal traguardo: arrivo in solitaria e show coi tifosi all'arrivo. Una prova di forza ancora una volta assolutamente dominante. Primo tra gli "umani" il nostro bravissimo Ciccone, 2° sul podio.Continua a leggere 🔗fanpage.it

LIVE UAE Tour 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Pogacar attacca, Ciccone risponde - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.14 Ciccone ed Onley si danno cambi regolari. Situazione ideale per l’italiano che potrebbe addirittura chiudere al secondo posto in classifica generale. 12.13 Onley e Ciccone non riescono a tenere il ritmo di Pogacar, che a 7 km dall’arrivo ha già fatto il vuoto. 12.12 Quarta posizione per Fisher Black che prova a risalire. 12.12 Solamente Ciccone ed Onley rimangono con Pogacar. 🔗oasport.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Liegi-Bastogne-Liegi: Trionfo di Pogacar, Ciccone sul podio; Liegi-Bastogne-Liegi 2025: trionfo solitario di Pogacar, Ciccone secondo; Liegi-Bastogne-Liegi: Pogacar, e tre! Trionfo solitario del campione del mondo. Ciccone è secondo!; Liegi-Bastogne-Liegi? Elementare, ha vinto... Tadej Pogacar! Giulio Ciccone ottimo secondo.. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Liegi-Bastogne-Liegi: Trionfo di Pogacar, Ciccone sul podio - Tadej Pogacar vince la Liegi-Bastogne-Liegi dedicando il successo alla suocera. Giulio Ciccone riporta l'Italia sul podio. 🔗sport.quotidiano.net

Pogacar, che supremazia: trionfo alla Liegi-Bastogne-Liegi davanti a Ciccone - Il ciclista sloveno ha vinto l'edizione numero 111 della Doyenne: è la sua terza vittoria nella corsa del Nord ... 🔗msn.com

Pogacar vince la Liegi-Bastogne-Liegi, Giulio Ciccone è secondo. La classifica - Un altro capolavoro firmato Tadej Pogacar. Il campione del mondo ha dominato in solitaria la Liegi-Bastogne-Liegi 2025, la quarta Classica Monumento della stagione, firmando una fuga ... 🔗msn.com