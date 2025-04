Napoli strepitoso contro il Torino ora il destino è chiaro | può accadere agli azzurri!

Napoli vince e convince contro il Torino al Maradona. Gli azzurri battono per 2-0 gli uomini di Vanoli. Il weekend appena terminato è stato a dir poco unico per i tifosi del Napoli. Fin dall'inizio della stagione, il club azzurro è ai vertici della classifica grazie all'ottimo lavoro svolto da Antonio Conte. Quest'ultimo, è riuscito ad entrare al meglio nella mente dei suoi giocatori, i quali lavorano sodo dall'estate scorsa. I risultati si vedono e il Napoli è al primo posto in classifica a sole quattro giornate dal termine del campionato. contro il Torino, infatti, è arrivato il match point che potrebbe valere il tricolore. Il Napoli batte il Torino e vola in vetta. Il lunedì mattina in casa Napoli ha un sapore del tutto particolare. La squadra, dopo aver sconfitto il Torino, ha messo a segno il sorpasso ai danni dell'Inter.

Napoli, la notizia è ufficiale: ecco quando si giocherà contro Torino e Lecce - La Lega di Serie A ha appena ufficalizzato quando il Napoli giocherà contro il Torino e contro il Lecce. Il Napoli di Antonio Conte, di fatto, è atteso dalla gara di domani sera contro il Monza. I partenopei, ovviamente, dovranno cercare di battere il team brianzolo per raggiungere, seppur per sole 24 ore, la vetta della classifica. L’Inter di Simone Inzaghi, infatti, giocherà nel giorno di Pasqua allo Stadio Renato dall’Ara contro il Bologna di Vincenzo Italiano. 🔗spazionapoli.it

Tuttosport – Torino arbitro scudetto? Vanoli recupera due big contro il Napoli - 2025-04-25 19:26:00 Riportiamo quanto pubblicato poco fa da TS: Il Torino non ha molto da dire al proprio campionato: la salvezza è ormai stata aritmeticamente raggiunto e l’unico obiettivo è la parte sinistra di classifica. E la lotta per tenersi il decimo posto è con l’Udinese, mentre Como e Genoa sono distaccate di quattro punti. Il compito di Vanoli è di far crescere la squadra in questi ultimi mesi e sfide come quelle contro il Napoli fanno parte del percorso. 🔗justcalcio.com

Napoli, senza Neres contro il Torino tocca a Raspadori: le scelte di Conte - Napoli, con Neres indisponibile Antonio Conte contro il Torino si gioca la carta Raspadori: idea di 4-4-2 con l’ex Sassuolo al fianco di Lukaku Il Napoli sembra aver sciolto gli ultimi dubbi in vista della sfida contro il Torino. Con Neres fuori dai giochi, secondo la Gazzetta dello Sport la scelta ricade su Giacomo Raspadori, […] 🔗calcionews24.com

NAPOLI 2-0 TORINO ?? LA PAGELLA DI LUCA PERILLO: “McTominay strepitoso, gli azzurri volano in testa alla classifica”; Il Napoli batte il Toro 2 a 0 e va a tre punti sull'Inter: strepitoso McTominay, sua la doppietta; Napoli-Torino, pagelle Mediaset: McTominay strepitoso. Politano è una freccia, Anguissa super; Napoli-Torino 2-0, la pagella: McTominay e Anguissa per gli azzurri al comando. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Napoli supera Torino 2-0: doppietta di McTominay e azzurri in vetta alla Serie A - TORINO (3-5-2): Milinkovic Savic 6; Coco 6 (23’st Karamoh 5.5), Maripan 5.5, Masina 5.5 (40’st Walukiewicz sv); Pedersen 6, Tameze 5.5 (1’st Ilic 6), Linetty 6 (14’st Vlasic 5.5), Casadei 6, Biraghi 5 ... 🔗sport.quotidiano.net

Napoli-Torino 2-0, è fuga Scudetto! McTominay fa volare gli azzurri, gli highights - Il Napoli vince contro il Torino e si issa in vetta alla classifica. Gli azzurri escono dal momento di difficoltà e rilanciano con forza il proprio. 🔗tuttomercatoweb.com

Il Napoli si sbarazza del Torino e allunga sull’Inter: +3 a quattro giornate dalla fine - Il Napoli ha battuto 2-0 il Torino al Maradona: decisiva la doppietta di uno strepitoso Scott McTominay. Quando mancano quattro giornate alla fine del campionato, gli azzurri di Conte hanno tre punti ... 🔗fanpage.it