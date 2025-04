Gazzetta - Inter perplessità del club sulla preparazione atletica | le ultime su Pavard e Thuram verso Barcellona

Inter punta tutto sulla Champions League. Mercoledì sera si gioca la semifinale d`andata a Barcellona. Leggi su Calciomercato.com Perso il primo posto in classifica, l`punta tuttoChampions League. Mercoledì sera si gioca la semifinale d`andata a

Le notizie più recenti da fonti esterne

Gazzetta – Inter a rapporto: la posizione del club - Gazzetta – Inter a rapporto: la posizione del club Inzaghi, Mkhitaryan e Lautaro (niente squalifica) Ripresa degli allenamenti in casa Inter che, dopo la bruciante sconfitta sul campo della Juventus, oggi torna ad allenarsi ad Appiano Gentile. Dove, come si legge sulla Gazzetta dello Sport, arriverà la dirigenza nerazzurra al completo (guidata dal presidente Beppe Marotta con il direttore sportivo Piero Ausilio, il suo vice Dario Baccin e il vicepresidente Javier Zanetti) per incontrare i calciatori e l’allenatore Simone Inzaghi. 🔗terzotemponapoli.com

Gazzetta - Inter a rapporto: la posizione del club su Inzaghi, Mkhitaryan e Lautaro (niente squalifica) - Ripresa degli allenamenti in casa Inter che, dopo la bruciante sconfitta sul campo della Juventus, oggi torna ad allenarsi ad Appiano Gentile.... 🔗calciomercato.com

Barella Inter, offerta monstre dall’Arabia Saudita, Gazzetta rivela: «Ecco la posizione del club e la volontà del calciatore» - di RedazioneBarella Inter, offerta monstre dall’Arabia Saudita, Gazzetta rivela: «Ecco la posizione del club e la volontà del calciatore» La situazione Cosi l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport sul futuro di Nicolo Barella, centrocampista dell’Inter, finito nel mirino del Al Hilal. BARELLA INTER- «Per Nicolò, interista di titanio, l’Arabia è un mondo lontano, non particolarmente attraente. 🔗internews24.com

Su questo argomento da altre fonti

Gazzetta - Inter, perplessità del club sulla preparazione atletica: le ultime su Pavard e Thuram verso Barcellona; Correa e non Arnautovic, Calha tolto e poi... Quei cambi di Inzaghi che non convincono; Sala e la questione San Siro: Marotta pensi a portare lo scudetto, io parlo con Oaktree; Real sopra il miliardo di ricavi, poi City e Psg. Milan primo club italiano. 🔗Approfondimenti da altre fonti