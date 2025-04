Pesaro vs Valsugana | Emozioni e Ricordi nel Rugby al Teknowool Park

Rugby. Il match tra Pesaro e Valsugana si apre con il minuto di silenzio in memoria di Luca Cardellini e il saluto al giocatore Richard Paletta che ha annunciato la decisione di appendere gli scarpini al chiodo al termine della stagione. Il momento più toccante quando il fratello Giacomo ha indossato la divisa di Luca. Le due squadre poi si sono abbracciate in ricordo del ragazzo che aveva una grande passione per la palla ovale, come giocatore e poi anche come allenatore. C’era il pubblico delle grandi occasioni al Teknowool Rugby Park per la sfida al vertice tra Fiorini Pesaro e Valsugana. Un tutto esaurito che ha sostenuto i kiwi giallorossi fino al fischio finale. A strappare la vittoria, per 26-32, i trentini che festeggiano il primo posto. Ilrestodelcarlino.it - Pesaro vs Valsugana: Emozioni e Ricordi nel Rugby al Teknowool Park Leggi su Ilrestodelcarlino.it Un minuto di silenzio e la sua maglia in mezzo al campo, nel cuore dell’impianto da. Il match trasi apre con il minuto di silenzio in memoria di Luca Cardellini e il saluto al giocatore Richard Paletta che ha annunciato la decisione di appendere gli scarpini al chiodo al termine della stagione. Il momento più toccante quando il fratello Giacomo ha indossato la divisa di Luca. Le due squadre poi si sono abbracciate in ricordo del ragazzo che aveva una grande passione per la palla ovale, come giocatore e poi anche come allenatore. C’era il pubblico delle grandi occasioni alper la sfida al vertice tra Fiorini. Un tutto esaurito che ha sostenuto i kiwi giallorossi fino al fischio finale. A strappare la vittoria, per 26-32, i trentini che festeggiano il primo posto.

Su questo argomento da altre fonti

Torna “Pesaro Talent Show“. Emozioni e divertimento in scena - Dopo il successo della prima edizione torna lunedì 3 marzo, al cinema Loreto, “Pesaro Talent Show“. L’idea di Alessandro Gimelli, direttore artistico della riuscitissima manifestazione, quest’anno si sdoppia, proponendo una versione per i più piccoli alle 19 e una per gli adulti che prenderà il via alle ore 21. "Questo perché nell’arte non ci dev’essere competizione, almeno fra i bambini – spiega Gimelli –, perciò abbiamo voluto una sezione apposita per i ragazzi e tutti quanti riceveranno un attestato di partecipazione. 🔗ilrestodelcarlino.it

Fiorini Pesaro Rugby onora Luca Cardellini nella sfida decisiva contro Valsugana - Il ricordo di Luca Cardellini, il giovane giallorosso scomparso in un incidente stradale la mattina di Pasqua, accompagnerà la Fiorini Pesaro Rugby nell’ultima partita della stagione regolare. Il Teknowool Rugby Park infatti domani ospiterà alle 15.30 una partita cruciale per la formazione pesarese di serie A che giocherà l’ultima giornata della regular season contro il Valsugana, rispettivamente 2° e 1° in classifica, a tre punti di distanza. 🔗ilrestodelcarlino.it

Diego Antonelli guida la Fiorini Pesaro verso i playoff contro Valsugana - E’ il capitano del rugby dei miracoli. Diego Antonelli guida la Fiorini Pesaro verso traguardi storici per la palla ovale pesarese. E questa è la settimana di preparazione alla gara più importante, quella del 27 aprile alle 15,30 a Pesaro, contro la capolista Valsugana. Match che potrebbe aprire la strada ai playoff per salire nella massima serie. Ma ovviamente a Pesaro non si canta vittoria e si lavora in silenzio pensando a come conquistare il traguardo. 🔗sport.quotidiano.net

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Pesaro vs Valsugana: Emozioni e Ricordi nel Rugby al Teknowool Park. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Fiorini Pesaro Rugby onora Luca Cardellini nella sfida decisiva contro Valsugana - La Fiorini Pesaro Rugby gioca per i playoff e onora Luca Cardellini contro Valsugana, in una partita decisiva. 🔗msn.com

Diego Antonelli guida la Fiorini Pesaro verso i playoff contro Valsugana - La Fiorini Pesaro, guidata da Diego Antonelli, si prepara per la sfida decisiva contro Valsugana per accedere ai playoff. 🔗ilrestodelcarlino.it

Fiorini Rugby in campo domenica nel ricordo di Luca Cardellini - La Fiorini Pesaro Rugby scenderà in campo, questa domenica alle 15:30 contro il Valsugana Padova ... dovremo saper gestire le emozioni, e trasformare questo dolore in motivazione - conclude ... 🔗ansa.it