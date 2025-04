Conclave i segreti vaticani | l' eterno giallo della Sistina

segreti. Destinati ad alimentare leggende tramandate nei secoli. Un giallo infinito, quasi millenario, quello del Conclave: l'assemblea più inaccessibile, impenetrabile, da oltre sette secoli. Con i suoi rituali rigidi, dogmatici, e quel suo alone di mistero che ha alimentato la fantasia di bestselleristi internazionali, da Robert Harris a Dan Brown, con relativi analoghi successi hollywoodiani. L'ultimo, recentissimo, dall'omonimo titolo Conclave. E anche questo imminente Conclave, a una settimana dalla sua apertura, ha già un suo primo giallo, della vigilia, relativo al numero dei partecipanti: si pensava fossero 135, ma la sala stampa vaticana ieri ha confermato la presenza anche del cardinale Angelo Becciu tra gli invitati alla Congregazione dei cardinali.

