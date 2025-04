Yildiz mette nei guai la Juve | Tudor pronto a ridisegnare così l’attacco per Bologna e Lazio Le tre idee del tecnico

Yildiz mette nei guai la Juve: Tudor pronto a ridisegnare così l’attacco per Bologna e Lazio. Le tre idee del tecnico per i prossimi impegni di Serie ACon ogni probabilità saranno due i turni che Yildiz sarà costretto a saltare per squalifica dopo la gomitata che ha portato al cartellino rosso nella sfida vinta contro il Monza. Di sicuro il turco non ci sarà domenica a Bologna.Tudor sta già studiando le possibili alternative al 10 della Juventus. Kolo Muani potrebbe essere confermato come prima punta, così al fianco di Nico Gonzalez potrebbe giocare uno tra Conceicao (il portoghese ha però perso un po’ di posizione nelle gerarchie) o ancora uno tra Koopmeiners e Mbangula se dovessero recuperare. .com Juventusnews24.com - Yildiz mette nei guai la Juve: Tudor pronto a ridisegnare così l’attacco per Bologna e Lazio. Le tre idee del tecnico Leggi su Juventusnews24.com neilaper. Le tredelper i prossimi impegni di Serie ACon ogni probabilità saranno due i turni chesarà costretto a saltare per squalifica dopo la gomitata che ha portato al cartellino rosso nella sfida vinta contro il Monza. Di sicuro il turco non ci sarà domenica asta già studiando le possibili alternative al 10 dellantus. Kolo Muani potrebbe essere confermato come prima punta,al fianco di Nico Gonzalez potrebbe giocare uno tra Conceicao (il portoghese ha però perso un po’ di posizione nelle gerarchie) o ancora uno tra Koopmeiners e Mbangula se dovessero recuperare. .com

