Blitz di Mediobanca su Banca Generali | nasce leader nel Wealth Management

Generali con un Management stabile, MedioBanca si volge al futuro a lancia un’Offerta Pubblica di Scambio volontaria su tutte le azioni ordinarie di Banca Generali, prevedendo un corrispettivo in azioni Generali Assicurazioni nel portafoglio di MedioBanca.L’operazione comporta per MedioBanca la cessione della partecipazione in Generali ed il simultaneo investimento in Banca Generali per 6,3 miliardi. La combinazione – spiega Piazzetta Cuccia – porterà alla creazione di un leader nel mercato Europeo del Wealt Management, distintivo per posizionamento, brand, qualità del capitale umano.MedioBanca leader nel Wealth ManagementL’operazione imprime una forte accelerazione all’esecuzione del Piano “ONE BRAND – ONE CULTURE”, trasformando il Gruppo MedioBanca in un leader nel Wealth Management per attivi in gestione (210 miliardi di euro Total Financial Asset), ricavi (2 miliardi di euro), capacità di crescita (oltre 15 miliardi nuove masse annue). Quifinanza.it - Blitz di Mediobanca su Banca Generali: nasce leader nel Wealth Management Leggi su Quifinanza.it Blindate lecon unstabile,si volge al futuro a lancia un’Offerta Pubblica di Scambio volontaria su tutte le azioni ordinarie di, prevedendo un corrispettivo in azioniAssicurazioni nel portafoglio di.L’operazione comporta perla cessione della partecipazione ined il simultaneo investimento inper 6,3 miliardi. La combinazione – spiega Piazzetta Cuccia – porterà alla creazione di unnel mercato Europeo del Wealt, distintivo per posizionamento, brand, qualità del capitale umano.nelL’operazione imprime una forte accelerazione all’esecuzione del Piano “ONE BRAND – ONE CULTURE”, trasformando il Gruppoin unnelper attivi in gestione (210 miliardi di euro Total Financial Asset), ricavi (2 miliardi di euro), capacità di crescita (oltre 15 miliardi nuove masse annue).

Cosa riportano altre fonti

Mediobanca lancia offerta di scambio su Banca Generali per rafforzare il Wealth Management - Mediobanca lancia un'offerta pubblica di scambio sul 100% di Banca Generali offrendo al Leone di Trieste la propria partecipazione in cambio della controllata. Lo si legge in una nota in cui viene indicato che l'operazione comporta per Mediobanca la cessione della partecipazione in Generali ed il simultaneo investimento in Banca Generali per 6,3miliardi. L'aggregazione - spiega Piazzetta Cuccia - consente "l'evoluzione del rapporto tra Mediobanca e Generali che da finanziario si trasforma in una forte partnership industriale". 🔗quotidiano.net

Mediobanca lancia un’Ops di 6,3 miliardi su Banca Generali. La risposta dopo l’offerta di Mps - Milano, 28 aprile 2025 – La mossa era attesa ed è arrivata. Mediobanca lancia un'offerta pubblica di scambio sul 100% di Banca Generali offrendo al Leone di Trieste la propria partecipazione in cambio della controllata. Lo si legge in una nota in cui viene indicato che l'operazione comporta per Mediobanca la cessione della partecipazione in Generali e il simultaneo investimento in Banca Generali per 6,3miliardi di euro. 🔗quotidiano.net

Mediobanca lancia un’Ops su Banca Generali da 6,3 miliardi di euro - Mediobanca presenta un’offerta pubblica di scambio volontaria sulla totalità delle azioni di Banca Generali per un valore di 6,3mld di euro, corrisposto interamente in azioni di Assicurazioni Generali. Lo si legge in una nota. La nota di Mediobanca “L’operazione imprime una forte accelerazione all’esecuzione del Piano ‘One brand – One culture’ trasformando il Gruppo Mediobanca in un leader nel Wealth Management per attivi in gestione (€ 210mld TFA), ricavi (€ 2mld), capacità di crescita (oltre €15mld NNM annui). 🔗lapresse.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Mediobanca, blitz di Nagel: lanciata Ops su Banca Generali. Tutti i dettagli; Blitz di Mediobanca su Banca Generali: nasce leader nel Wealth Management; Generali, la borsa approva il blitz di Unicredit: il Leone sale dello 0,9%. Smentito l’ingresso di Piazza Gae Aulenti in Mediobanca; È ufficiale: UniCredit in campo nella partita Generali. Detiene circa il 4,1% della compagnia triestina. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Blitz di Mediobanca su Banca Generali: nasce leader nel Wealth Management - L’OPS sarà eseguibile con l’offerta delle azioni Assicurazioni Generali in portafoglio e porterà alla creazione di un leader europeo nel Wealth Management con 210 miliardi di asset in ... 🔗quifinanza.it

Blitz di Mediobanca, lancia OPS su Banca Generali. Prezzo e dettagli della nuova partita di risiko di Piazza Affari - La preda di MPS-Monte dei Paschi di Siena si muove. Blitz di Mediobanca su Banca Generali, pagherà con azioni di Assicurazioni Generali. 🔗money.it

Mediobanca, blitz di Nagel: lanciata Ops su Banca Generali. Tutti i dettagli - Il risiko bancario continua e la nuova mossa la compie Mediobanca. La banca italiana guidata dal Ceo Alberto Nagel, alla cui conquista punta Mps Monte dei Paschi di Siena, ha annunciato di aver preso ... 🔗affaritaliani.it