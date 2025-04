Sport.quotidiano.net - Gabriele Benedetti trionfa al Trofeo ProAvis di Castelnuovo Magra

Vittoria assoluta per, l’atleta del Parco Alpi Apuane che alla 8° edizione del, gara di 9,2 km su strade di, chiude con il tempo di 29’58“. Nella stessa gara terzo posto assoluto per Marco Sagramoni (30’38“ nella foto a sinistra, insieme a), vittoria di categoria per Luciano Bianchi (SM65), secondo posto di categoria per Gianni Francesconi (SM40), terzo per Lorenzo Checcacci (SM55) e buone prove per Davide Pruno, Francesco Nardini, Paolo Cogilli, Flavia Cristianini, Elena Genemisi e Martina Baratta. Altre gare in regione e fuori: buona prestazione di Francesco Luparini alla "Utmb Radda in Chianti", nel senese, prova valida per il campionato del mondo UTMB. Al meeting su pista di Ovada nell’alessandrino, nei 10000 metri, vittoria assoluta per Michele Fontana e secondo posto assoluto per Mattia Scalas; mentre a campionati nazionali CSI di corsa campestre a Bolzano, buona prova per Francesco Frediani.