Sparatoria ai Quartieri Spagnoli studente scampa a stesa in via Nardones

Quartieri Spagnoli di Napoli, dove si è verificata una Sparatoria in via Nardones, importante arteria che collega piazza Trieste e Trento con il Corso Vittorio Emanuele. In quella che era una normale serata affollata di turisti e residenti, alcuni colpi di pistola sono stati esplosi in strada. Tanta paura nella tarda serata di sabato 26 aprile 2025, ai Quartieri Spagnoli di Napoli, dove si è verificata una sparatoria in via Nardones. Uno studente presente sul posto ha raccontato di essersi salvato per miracolo.

