Sabato sera a Milano | 14 aggressioni in poche ore

Imolaoggi.it - Sabato sera a Milano: 14 aggressioni in poche ore Leggi su Imolaoggi.it Questo scenario si inserisce in un contesto più ampio di crescente violenza urbana. Questo riguarda sorpattutto i reati predatori

Sabato sera di violenza a Milano: 14 aggressioni in poche ore, da corso Como a piazza Sempione - ?Sabato sera, Milano è stata teatro di un’ondata di violenza che ha richiesto diversi interventi dei mezzi di soccorso. Secondo i dati dell’Agenzia regionale di emergenza urgenza, nella sola notte tra sabato e domenica si sono registrate 14 aggressioni, molte delle quali avvenute in strada. Gli interventi più gravi Le vittime delle aggressioni hanno un’età compresa tra 18 e 58 anni, con una netta prevalenza di giovani. 🔗ilgiorno.it

Sabato sera di violenza a Milano: 14 aggressioni in poche ore, da corso Como a piazza Sempione - Nella notte il personale sanitario e le forze dell’ordine hanno dovuto intervenire in diverse zone della città. I casi più gravi: due ricoverati d’urgenza e un accoltellato ... 🔗msn.com

Notte di follia a Milano: risse, 14 aggressioni, persone accoltellate - Super lavoro per 118 e forze dell'ordine. Gli episodi più gravi in zona movida. Poi interventi a Palestro e zona San Siro ... 🔗milanotoday.it

