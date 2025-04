Edy Tamajo torna in campo a 49 anni | titolare con il figlio Aristide con la maglia della sua Parmonval

Tamajo, assessore regionale alle attività produttive, è tornato in campo all’età di 49 anni con la “sua” Parmonval: ieri pomeriggio, al Lo Monaco di Mondello, ha giocato titolare nell’ultima gara stagionale contro il SuperGiovane Castelbuono. Tamajo ha, così, realizzato il proprio sogno di. Palermotoday.it - Edy Tamajo torna in campo a 49 anni: titolare con il figlio Aristide con la maglia della "sua" Parmonval Leggi su Palermotoday.it Edy, assessore regionale alle attività produttive, èto inall’età di 49con la “sua”: ieri pomeriggio, al Lo Monaco di Mondello, ha giocatonell’ultima gara stagionale contro il SuperGiovane Castelbuono.ha, così, realizzato il proprio sogno di.

Se ne parla anche su altri siti

Infortunio Bremer, il difensore brasiliano torna a correre in campo alla Continassa. Il VIDEO fa impazzire i tifosi - di Redazione JuventusNews24Infortunio Bremer, torna a correre in campo al JTC. Prosegue il recupero del difensore brasiliano – VIDEO Prosegue il lungo recupero di Gleison Bremer dopo la rottura del legamento crociato. Il difensore brasiliano è tornato a correre in campo alla Continassa. Il centrale della Juve tenterà il recupero per il Mondiale per Club, senza affrettare però i tempi. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Bremer (@bremer) Il video pubblicato da Bremer fa impazzire i tifosi, che sognano il suo ritorno in campo ... 🔗juventusnews24.com

Pallamano: la Serie A Gold torna in campo con le vittorie di Cassano Magnago e Conversano - Dopo la lunga pausa di quasi due mesi, riservata ai Mondiali 2025, la Serie A Gold di pallamano è tornata in campo per riprendere il percorso della sua regular season, con la disputa della 16esima giornata. In vetta Cassano Magnano e Conversano non sbagliano in trasferta: i lombardi passano 26-34 in casa del Fasano, mentre i pugliesi si impongono 30-33 con il Secchia Rubiera. Nel posticipo, vittoria di Sassari nella tana dello Sparer Eppan: sardi capaci di affermarsi 26-30. 🔗oasport.it

Tennis, domani torna Jasmine Paolini: a Doha l’azzurra sfida Garcia, in campo anche Nardi e Darderi - Jasmine Paolini farà il suo rientro in campo nella giornata di domani. L’azzurra, che si è presa qualche settimana di pausa dopo l’uscita al terzo turno degli Australian Open per mano di Elina Svitolina, sfiderà sul cemento indoor del Wta 1000 di Doha la francese Caroline Garcia. Non una gara semplice per la numero 4 del ranking (bye al primo turno), che affronta una tennista talentuosa ma poco continua: nel primo turno in Qatar ha superato in due set la cinese Yuan, trovando così la prima vittoria del suo 2025 e anche la prima gioia dopo quasi cinque mesi dall’ultimo successo, targato 14 ... 🔗sportface.it

Su questo argomento da altre fonti

Edy Tamajo torna in campo a 49 anni: titolare con il figlio Aristide con la maglia della sua Parmonval; Edy Tamajo torna in campo a 49 anni: titolare con il figlio Aristide con la maglia della sua Parmonval; Partinico, “l’Inps non può chiudere”, lettera alla direzione; Schifani-Tamajo, è braccio di ferro sulle Attività produttive. 🔗Ne parlano su altre fonti

Tamajo: “Formazione e tecnologie innovative, il rilancio economico della Sicilia deve partire dal lavoro e dalle imprese” - In un momento storico complesso, in cui la Sicilia si trova a fare i conti con ‘vecchie’ sfide e nuove opportunità, l’assessore regionale alle Attività produttive Edy Tamajo traccia una visione chiara ... 🔗ilsicilia.it

Festa della Liberazione, Tamajo: “Onoriamo la democrazia nel solco dei valori di De Gasperi” - In occasione della Festa della Liberazione, l’assessore alle Attività Produttive della Regione Siciliana, Edy Tamajo, ha rivolto un messaggio carico di significato storico e civile a tutte le cittadin ... 🔗blogsicilia.it

Trapani, Tamajo visita il bacino di carenaggio - L’assessore alle Attività produttive, Edy Tamajo, ha confermato, durante una visita nel porto ... Come avvenuto in precedenza, per ottimizzare i criteri... Cantine Fina torna dal Vinitaly 2025 con un ... 🔗tp24.it