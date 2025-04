Dopo il miracolo servono uomini di buona volontà

Quotidiano.net - Dopo il miracolo servono uomini di buona volontà Leggi su Quotidiano.net Roma, 28 aprile 2025 – Forse è vero, come dicevano i saggi, che nulla unisce i vivi più della morte. Non basta però sedersi uno a fianco all’altro per poter parlare di unità, e soprattutto per portare a casa risultati a fronte dei problemi che incombono. Il raduno di grandi, medi e piccoli della terra ai lati della bara di Francesco, ha offerto senza dubbio uno straordinario spettacolo di convergenza universale: solo la chiesa di Roma poteva riuscire a tanto. Poi ci sono gli effetti collaterali politici e diplomatici sullo sfondo della guerra in Ucraina. Intendiamoci: non era un funerale, cerimoniali rigorosi, mani strette frettolosamente, parole sussurrate, la situazione che poteva trasformarsi in un summit internazionale, per di più risolutivo. Qualcosa però è successo: il ’confessionale’ Trump-Zelensky in San Pietro non ha fornito solo una foto per la storia, ma anche possibili passi concreti verso la pace, o quantomeno per una tregua.

