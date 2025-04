Sport.quotidiano.net - Matteo Tramoni punta al record di gol nella classifica cannonieri cadetti

La corsa diverso il vertice delladeiha vissuto, venerdì scorso, un nuovo scatto: con il destro spedito alle spalle di Lezzerini, l’italo corso ha raggiunto quota 13, rendendo ancor più eccezionale il suo rendimento rapportato ai minuti trascorsi in campo. Tra tutti i calciatori che compongono la top 5 dei bomber dell’attuale torneo, infatti, il numero 11 nerazzurro è quello col tasso di efficacia maggiore:segna un gol ogni 129’ giocati. Armand Laurientié del Sassuolo, attualmente in vetta con 17 centri, ha la medesima media realizzativa rapportata al tempo trascorso in campo: ciò che, quindi, rende eccezionale il percorso di, è l’incredibile capacità di lasciare il segno praticamente ogni volta che ha calcato il terreno di gioco.