Infortunio Pavard la caviglia preoccupa | oggi gli esami! Le sensazioni verso Barcellona Inter non sono positive

Infortunio Pavard, la caviglia preoccupa: oggi gli esami! Le sensazioni verso Barcellona Inter non sono positive. Le ultimeLe sensazioni in casa Inter dopo l’Infortunio alla caviglia rimediata da Benjamin Pavard dopo pochi minuti di gara contro la Roma non sono affatto positive. A parlarne è la Gazzetta dello Sport, che annuncia come il francese oggi si sottoporrà agli esami strumentali per capire l’entità del problema. La sua presenza per Barcellona Inter di mercoledì è certamente a forte rischio.Infortunio Pavard – «Certo è che alcuni lunghi infortuni in determinati ruoli – Calhanoglu, Dumfries e appunto Thuram – non hanno aiutato il tecnico, vista l’inconsistenza delle riserve. Un altro stop, peraltro, si è aggiunto ieri: la distorsione alla caviglia sinistra di Pavard preoccupa, oggi il difensore farà gli esami del caso ma il forfait per Barcellona è scenario più che probabile, con Bisseck in rampa di lancio. Internews24.com - Infortunio Pavard, la caviglia preoccupa: oggi gli esami! Le sensazioni verso Barcellona Inter non sono positive Leggi su Internews24.com , lagli! Lenon. Le ultimeLein casadopo l’allarimediata da Benjamindopo pochi minuti di gara contro la Roma nonaffatto. A parlarne è la Gazzetta dello Sport, che annuncia come il francesesi sottoporrà aglistrumentali per capire l’entità del problema. La sua presenza perdi mercoledì è certamente a forte rischio.– «Certo è che alcuni lunghi infortuni in determinati ruoli – Calhanoglu, Dumfries e appunto Thuram – non hanno aiutato il tecnico, vista l’inconsistenza delle riserve. Un altro stop, peraltro, si è aggiunto ieri: la distorsione allasinistra diil difensore farà glidel caso ma il forfait perè scenario più che probabile, con Bisseck in rampa di lancio.

