Pd Calabria Irto verso il bis | ma la vera sfida sarà conquistare Reggio e contendere la Regione

Irto è ufficialmente l’unico candidato alla segreteria regionale del Partito democratico calabrese. La certificazione è arrivata dalla commissione regionale per il congresso, riunitasi a Lamezia Terme in concomitanza con la scadenza. Reggiotoday.it - Pd Calabria, Irto verso il bis: ma la vera sfida sarà conquistare Reggio e contendere la Regione Leggi su Reggiotoday.it Nessuna sorpresa, ma un chiaro segnale di compattezza: Nicolaè ufficialmente l’unico candidato alla segreteria regionale del Partito democratico calabrese. La certificazione è arrivata dalla commissione regionale per il congresso, riunitasi a Lamezia Terme in concomitanza con la scadenza.

Senatore Nicola Irto (Pd) va risolto con responsabilità e coscienza il problema della bonifica del Sin di Crotone - «Il problema della bonifica del Sin di Crotone, che si trascina da troppi anni e che ha colpito molto la comunità locale e il suo territorio va risolto”. È quanto afferma, in una nota, il senatore Nicola Irto, segretario del Pd Calabria, il quale ha partecipato al sopralluogo della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali e agroalimentari, di cui è componente. 🔗laprimapagina.it

Verso l'otto marzo, Uil Calabria: "Misure concrete per abbattere le barriere di genere" - "Per fare uscire le donne dal limbo lavorativo nel quale si trovano è necessario promuovere la stabilità lavorativa e sostenere la conciliazione fra vita e lavoro. Le donne in Calabria sembrano condannate a svolgere lavori precari e discontinui. Quello che serve invece, è una regione più forte ed... 🔗reggiotoday.it

Sondaggi politici, Fratelli d’Italia cala nei consensi ma cresce la fiducia verso Meloni: bene Pd - FdI perde consensi, ma cresce la fiducia verso Meloni. Lega e Forza Italia invece salgono all'8,7% e sono testa a testa. Bene anche Pd e M5s, in leggero aumento. Ecco i risultati dell'ultimo sondaggio di Termometro politico.Continua a leggere 🔗fanpage.it

