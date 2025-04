Rugby il Romagna Rfc chiude con una vittoria sul Villa Pamphili che vale il terzo posto

Romagna Rfc si è conclusa con una vittoria piena per 89-31 sul campo del Villa Pamphili: i 5 punti conquistati da quest’ultima trasferta romana consentono ai galletti di sorpassare il Firenze e prendersi il terzo posto del girone, chiudendo a quota 62 punti. Un ottimo bottino per. Cesenatoday.it - Rugby, il Romagna Rfc chiude con una vittoria sul Villa Pamphili che vale il terzo posto Leggi su Cesenatoday.it La stagione delRfc si è conclusa con unapiena per 89-31 sul campo del: i 5 punti conquistati da quest’ultima trasferta romana consentono ai galletti di sorpassare il Firenze e prendersi ildel girone,ndo a quota 62 punti. Un ottimo bottino per.

