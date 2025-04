Jolo avanza ai play off | sfida decisiva contro Calenzano per la promozione

Jolo, il sogno-promozione continua: il prossimo ostacolo si chiama Calenzano. E il Casale Fattoria si è salvato "condannando" il CSL Prato Social Club alla retrocessione. Spareggi di Prima Categoria a due facce per le formazioni pratesi che ieri sono scese in campo. E c'è tutto il tempo di tirare le somme, prima di guardare oltre. Pollice alzato per lo Jolo che, da terza in classifica nel girone D, ha ricevuto al "Fantaccini" l'Albacarraia giunta quarta in campionato. Ed è arrivato un successo convincente: Tomberli e D'Alò hanno griffato il 2-0 che permette al sodalizio del presidente Gianrico Antoni di aggiudicarsi la semifinale play off e di affrontare la Folgor Calenzano in finale, nel prossimo fine settimana."E' stata una partita combattuta, anche sul piano agonistico – ha commentato Antoni – volevamo vincere e ci siamo riusciti: adesso ci prepareremo alla prossima".

Serie C: Livorno in vetta, Porcari resiste; Serie D: Pantera avanza nei play-off - In serie "C" si chiude senza sorprese il quint’ultimo turno di regular season. Un esito che favorisce il Livorno, primo della classe, che si avvicina, così, al traguardo, mantenendo un punto su Porcari. La notizia, in realtà, è che Pescia viene scavalcata in vetta dalle altre due avversarie; ma, considerando che era previsto per la squadra pistoiese il turno di riposo, la doppia vittoria delle altre non fa altro che ridisegnare la classifica con le stesse partite giocate per tutte. 🔗sport.quotidiano.net

Calcio. Eccellenza: Mobilieri sarà play-out in casa - Pisa 8 aprile 2025 – I Mobilieri Ponsacco battono il Fucecchio e conquistano la gara in casa nel play-out retrocessione contro il Certaldo. Questo significa molto dato che i rossoblù avranno due risultati su tre nella partita più importante della stagione. I Mobilieri potranno infatti vincere o pareggiare al centoventesimo dopo i supplementari per conservare l’Eccellenza anche nella prossima stagione calcistica 2025/26. 🔗lanazione.it

Calcio. Eccellenza: Cenaia, play-off da seconda! - Pisa 8 aprile 2025 – Il Cenaia è l’unica compagine pisana a conquistare i play-off di Eccellenza. Un bel risultato finale dopo la retrocessione dalla serie D della passata stagione. Secondo posto con cinquanta punti, dietro solo al Camaiore campione ed autentico dominatore del campionato. La squadra avrà due risultati su tre contro la quinta classificata e potrà sfruttare il fattore campo non solo nella semifinale, ma anche nell’eventuale finale, un vantaggio non da poco. 🔗lanazione.it

