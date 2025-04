Pagelle Inter-Roma 0-1 | poker di 45 pesanti! Acerbi da 65 – TS

Pagelle di Inter-Roma, stilate da Tuttosport, condannano aspramente la prestazione di quattro giocatori dell’Inter. Acerbi e un altro sono da 6,5.ALTRA SCONFITTA – L’Inter ieri sera ha perso la terza partita in sette giorni, concludendo la sua settimana nera. Dopo il KO all’ultimo minuto a Bologna e i tre schiaffi presi dal Milan in Coppa Italia, ieri la squadra di Simone Inzaghi è uscita con le ossa rotte anche dallo scontro contro la Roma di Claudio Ranieri. Pochi si sono salvati, riferisce Tuttosport, dalla sconfitta di ieri: solo Francesco Acerbi e Carlos Augusto, che hanno preso 6,5 in pagella. Per il resto, tantissimi bocciati. Di seguito tutti i voti del quotidiano torinese nelle Pagelle di Inter-Roma 0-1.Le Pagelle di Inter-Roma 0-1, Acerbi il migliore ma quattro malissimoBOCCIATI – Se Acerbi e Carlos Augusto sono promossi, Tuttosport boccia completamente le prestazioni di Lautaro Martinez, Davide Frattesi, Nicolò Barella e Federico Dimarco. Inter-news.it - Pagelle Inter-Roma (0-1): poker di 4,5 pesanti! Acerbi da 6,5 – TS Leggi su Inter-news.it Ledi, stilate da Tuttosport, condannano aspramente la prestazione di quattro giocatori dell’e un altro sono da 6,5.ALTRA SCONFITTA – L’ieri sera ha perso la terza partita in sette giorni, concludendo la sua settimana nera. Dopo il KO all’ultimo minuto a Bologna e i tre schiaffi presi dal Milan in Coppa Italia, ieri la squadra di Simone Inzaghi è uscita con le ossa rotte anche dallo scontro contro ladi Claudio Ranieri. Pochi si sono salvati, riferisce Tuttosport, dalla sconfitta di ieri: solo Francescoe Carlos Augusto, che hanno preso 6,5 in pagella. Per il resto, tantissimi bocciati. Di seguito tutti i voti del quotidiano torinese nelledi0-1.Ledi0-1,il migliore ma quattro malissimoBOCCIATI – See Carlos Augusto sono promossi, Tuttosport boccia completamente le prestazioni di Lautaro Martinez, Davide Frattesi, Nicolò Barella e Federico Dimarco.

