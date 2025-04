Saipem ottiene contratto da 520 milioni per progetto di cattura Co2 nel Regno Unito

Saipem si è aggiudicata un contratto da circa 520 miloni di euro da Eni per la cattura della Co2 nel Regno Unito. Lo si legge in una nota in cui viene indicato che la commessa triennale riguarda il progetto Liverpool Bay Ccs, che servirà il polo industriale HyNet, situato in uno dei distretti industriali a più alto consumo energetico del paese.Saipem trasformerà un impianto tradizionale di compressione e trattamento del gas a Point of Ayr, nel Nord del Galles, in una "innovativa stazione di compressione elettrica di Co2", che consentirà lo stoccaggio permanente di anidride carbonica in giacimenti esausti nella baia di Liverpool. A Saipem spetta il compito di fornire l'ingegneria, l'approvvigionamento, la costruzione e l'assistenza alla messa in servizio (commissioning) della nuova stazione di compressione. Quotidiano.net - Saipem ottiene contratto da 520 milioni per progetto di cattura Co2 nel Regno Unito Leggi su Quotidiano.net si è aggiudicata unda circa 520 miloni di euro da Eni per ladella Co2 nel. Lo si legge in una nota in cui viene indicato che la commessa triennale riguarda ilLiverpool Bay Ccs, che servirà il polo industriale HyNet, situato in uno dei distretti industriali a più alto consumo energetico del paese.trasformerà un impianto tradizionale di compressione e trattamento del gas a Point of Ayr, nel Nord del Galles, in una "innovativa stazione di compressione elettrica di Co2", che consentirà lo stoccaggio permanente di anidride carbonica in giacimenti esausti nella baia di Liverpool. Aspetta il compito di fornire l'ingegneria, l'approvvigionamento, la costruzione e l'assistenza alla messa in servizio (commissioning) della nuova stazione di compressione.

