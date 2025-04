Luce e gas I consumi dei modenesi non crescono le bollette invece sì

Modenatoday.it - Luce e gas. I consumi dei modenesi non crescono, le bollette invece sì Leggi su Modenatoday.it Lo scorso 30 giugno 2024 è terminato il regime di Maggior Tutela per l’energia elettrica. I clienti che non hanno scelto un fornitore del Mercato Libero sono passati in automatico al Servizio a Tutele Graduali mentre per i clienti vulnerabili è partito il servizio di Tutela della vulnerabilità.

Su altri siti se ne discute

Bollette di luce e gas, i modenesi pagano il 15% in più della media nazionale - Nell'anno 2024 le famiglie residenti in Emilia-Romagna con un contratto di fornitura nel mercato libero a tariffa indicizzata hanno speso, in media, 799 euro per la bolletta della luce e 1,613 euro per quella del gas. Lo rileva l’analisi di Facile.it. Rispetto al 2023, a parità di consumi, la... 🔗modenatoday.it

Luce e gas, stangata su Viterbo nonostante i consumi in calo - Segugio.it, sito di comparazione multimarca di prodotti assicurativi e finanziari e di tariffe leader in Italia, realizza periodicamente un'analisi sull'andamento del mercato dell'energia. Stavolta lo studio si è focalizzato sui dati relativi a spese e consumi medi di luce e gas naturale relativi... 🔗viterbotoday.it

Negli ultimi anni, i costi energetici sono aumentati vertiginosamente. Di conseguenza, le famiglie stanno cercando attivamente modi per ridurre il consumo di luce e gas, dimostrando una crescente consapevolezza verso l'ottimizzazione dei consumi - Negli ultimi anni, l’incremento dei costi di luce e gas, è diventato un tema centrale per le famiglie e le imprese italiane e, l’aumento costante delle bollette, ha generato una diffusa necessità di rivedere le abitudini quotidiane al fine di diminuire i consumi, senza sacrificare il comfort. La mentalità sta cambiando e si sta aprendo alla ricerca di una maggiore consapevolezza su come consumare meno. 🔗iodonna.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Luce e gas. I consumi dei modenesi non crescono, le bollette invece sì; Caro Bollette, a Parma il consumo del gas in calo del 9%, luce stabile; Bollette, gas sempre più caro per i ferraresi: +14% in un anno. Stabile la luce; Bollette 'salate', calano i consumi ma aumenta la spesa per luce e gas nel Ravennate. 🔗Approfondimenti da altre fonti

App luce e gas per controllare i consumi di energia - Si può ad esempio: controllare i consumi energetici; prendere visione della bolletta luce e della bolletta gas; verificare lo stato di pagamento delle fatture; ottenere assistenza; effettuare ... 🔗facile.it

Luce e gas, chi paga di più - TOSCANA: Le bollette per le famiglie toscane non sono tutte uguali, anche se la media regionale è improntata al progressivo rialzo. Mappa delle tariffe ... 🔗toscanamedianews.it

Migliori offerte luce e gas con internet incluso | Aprile 2025 - Sorgenia è un gestore che vi da in offerta fibra fino a 1 Gbps e in più il modem in comodato d’uso gratuito, aggiungendo inoltre la fornitura luce e/o gas che vi permetterà di avere un monitoraggio ... 🔗tuttotek.it