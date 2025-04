Sfilata di Chanel a Villa d' Este | come cambia la viabilità e il piano del traffico

traffico della Regina Vecchia, proveniente da Moltrasio verso Cernobbio, in caso di ingorghi. Questa misura aiuterà a ridurre il. Quicomo.it - Sfilata di Chanel a Villa d'Este: come cambia la viabilità e il piano del traffico Leggi su Quicomo.it La polizia di Stato di Como, in seguito alle decisioni del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, ha attivato un nuovo sistema per deviare ildella Regina Vecchia, proveniente da Moltrasio verso Cernobbio, in caso di ingorghi. Questa misura aiuterà a ridurre il.

Approfondimenti da altre fonti

Sfilata di Chanel a Villa d'Este: come cambia la viabilità e il piano del traffico - La polizia di Stato di Como, in seguito alle decisioni del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, ha attivato un nuovo sistema per deviare il traffico della Regina Vecchia, proveniente da Moltrasio verso Cernobbio, in caso di ingorghi. Questa misura aiuterà a ridurre il... 🔗quicomo.it

Chanel trasforma il Lago di Como in una passerella: 1.200 vip attesi alla sfilata - ll Lago di Como si prepara a brillare sotto i riflettori internazionali: martedì 29 aprile, nella cornice mozzafiato del Grand Hotel Villa d’Este, va in scena la sfilata Chanel più attesa della stagione. Un evento glam, super blindato e affollato di celebrità, che trasformerà il Lario nella... 🔗quicomo.it

Chanel trasforma il Lago di Como in una passerella: 1.200 vip attesi alla sfilata - Il Lago di Como si prepara a brillare sotto i riflettori internazionali: martedì 29 aprile, nella cornice mozzafiato del Grand Hotel Villa d’Este, va in scena la sfilata Chanel più attesa della stagione. Un evento glam, super blindato e affollato di celebrità, che trasformerà il Lario nella... 🔗quicomo.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Chanel trasforma il Lago di Como in una passerella: 1.200 vip attesi alla sfilata; A Cernobbio la sfilata di Chanel con 1.500 vip (selezionatissimi) da tutto il mondo; A Villa d’Este la sfilata evento di Chanel: Cernobbio si prepara a 1.500 ospiti da tutto il mondo; Villa d’Este, sul lago di Como, diventa la passerella di Chanel. Le suite da sogno, Hitchcock e qualche pettegolezzo regale. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Sfilata di Chanel a Villa d'Este: come cambia la viabilità e il piano del traffico - La polizia di Stato di Como, in seguito alle decisioni del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, ha attivato un nuovo sistema per deviare il traffico della Regina Vecchia, proveni ... 🔗quicomo.it

A Villa d’Este la sfilata evento di Chanel: Cernobbio si prepara a 1.500 ospiti da tutto il mondo - Lavori in corso a Cernobbio, a Villa d’Este, per uno degli eventi glamour più importanti della primavera: la presentazione della 'Cruise collection' di Chanel che si svolgerà il 29 aprile. Per l’occas ... 🔗informazione.it

A Cernobbio la sfilata Cruise di Chanel con 1.200 selezionati vip da tutto il mondo - Il Lago di Como si prepara a brillare sotto i riflettori internazionali: martedì 29 aprile, nella scenografica cornice del Grand Hotel Villa d’Este, va in scena la sfilata Chanel più attesa della stag ... 🔗informazione.it