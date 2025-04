Ieri in Campania | domenica di festa ad Avellino ancora sangue e spari nel napoletano

Campania di Ieri, domenica 27 aprile 2025. Avellino – Al Partenio-Lombardi il tempo si ferma. Per l’ultima gara contro il Team Altamura, il cuore dell’Avellino batte più forte che mai. Una coreografia da brividi avvolge ogni angolo dello stadio: bandiere che si alzano come onde, cori che squarciano il silenzio, colori che raccontano storie di lotta e orgoglio. Ogni gesto, ogni sguardo, ogni battito respira passione pura. Non è solo una partita: è un rito, un inno all’appartenenza, una promessa che si rinnova. Al Partenio-Lombardi l’Avellino non si guarda, si vive. E mentre il cielo si tinge di biancoverde, una verità risuona chiara: l’Avellino non si tifa. L’Avellino si ama. Per sempre. (LEGGI QUI) Benevento – Paura nella tarda serata di Ieri in località Friuni, a Tocco Caudio. Anteprima24.it - Ieri in Campania: domenica di festa ad Avellino, ancora sangue e spari nel napoletano Leggi su Anteprima24.it Tempo di lettura: 2 minutiLe notizie principali indi27 aprile 2025.– Al Partenio-Lombardi il tempo si ferma. Per l’ultima gara contro il Team Altamura, il cuore dell’batte più forte che mai. Una coreografia da brividi avvolge ogni angolo dello stadio: bandiere che si alzano come onde, cori che squarciano il silenzio, colori che raccontano storie di lotta e orgoglio. Ogni gesto, ogni sguardo, ogni battito respira passione pura. Non è solo una partita: è un rito, un inno all’appartenenza, una promessa che si rinnova. Al Partenio-Lombardi l’non si guarda, si vive. E mentre il cielo si tinge di biancoverde, una verità risuona chiara: l’non si tifa. L’si ama. Per sempre. (LEGGI QUI) Benevento – Paura nella tarda serata diin località Friuni, a Tocco Caudio.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Eventi a Napoli in Campania e Festa della Donna da venerdì 7 a domenica 9 marzo - Scopri tutti gli appuntamenti del weekend da venerdì 7 a domenica 9 marzo 2025 a Napoli e in Campania anche in occasione della Festa della Donna: visite guidate gratis per le donne, spettacoli, mostre, teatro, concerti gratis, e le ultime novità del cinema. Tanti appuntamenti e numerosi eventi a Napoli e in Campania anche in […] 🔗2anews.it

Meteo, le previsioni in Campania per domenica 16 febbraio 2025 - Tempo di lettura: 2 minutiEcco le previsioni meteo in Campania per oggi, domenica 16 febbraio 2025. Avellino – Nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata, ma nella notte sono previste precipitazioni, sono previsti 0.4mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 13°C, la minima di 6°C, lo zero termico si attesterà a 2120m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nordest. 🔗anteprima24.it

Scuola volano "Alexander Langer", domenica 2 marzo la festa di Carnevale - Domenica 2 marzo, dalle 16 alle 19, appuntamento alla scuola Volano "Alexander Langer" di via Fratelli Gigli con la festa di Carnevale. In programma giochi, musica, merenda, animazione e gran finale con la pentolaccia. Lunedì 24 e mercoledì 26 febbraio dalle 16 alle 18 si terrà invece il... 🔗livornotoday.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Sagre e Feste in Campania nel weekend dal 3 al 6 aprile 2025; Sagre e Feste in Campania nel weekend dal 10 al 13 aprile 2025; Il maltempo fa saltare la sfilata dei Carri di Sant'Antuono; Tutti i colori del Carnevale 2025 in Campania. 🔗Cosa riportano altre fonti