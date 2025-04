Football americano nella week 10 della IFL Frogs Legnano e Guelfi Firenze rafforzano il primo posto

della IFL – Italian Football League 2025 entra sempre più nel vivo. I match della decima settimana hanno visto risultati eclatanti. Su tutti i Frogs Legnano che hanno demolito i Lions Bergamo con un eloquente 61-14, quindi i Guelfi Firenze hanno steso i Marines Lazio per 49-17, senza sottovalutare il secco 40-0 rifilato dai Panthers Parma ai Rhinos Milano. La sfida più equilibrata ha visto il successo delle Aquile Ferrara contro i Giaguari Torino per 26-20.RISULTATI week 10AQUILE Ferrara – GIAGUARI Torino 26-20Guelfi Firenze – MARINES Lazio 49-17Frogs Legnano – LIONS Bergamo 61-14PANTHERS Parma – RHINOS Milano 40-0CLASSIFICHE IFL 2025GIRONE AWLGPctDiffPFPAStrk1Frogs Legnano6170,857152229771W2DOLPHINS Ancona5160,833104168645W3PANTHERS Parma6280,7501822861043W4RHINOS Milano3470,429-241301541L5WARRIORS Bologna1670,143-225442694L6LIONS Bergamo0770,000-189822717LGIRONE BWLGPctDiffPFPAStrk1Guelfi Firenze8081,0002494031548W2GIAGUARI Torino4370,571442051613L3AQUILE Ferrara3470,429141581443W4SKORPIONS Varese3470,429-491742231W5MARINES Lazio2570,286-1201102301L6PIRATES Albisola*1560,167-138882264L

