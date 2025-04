Playoff e Playout | Atletico Casini Spedalino salvo Chiesina Uzzanese in finale

salvo eventuali ripescaggi) dovrà ripartire dalla Terza Categoria. Ieri si sono tenuti i Playoff ed i Playout di Prima e Seconda Categoria e per le formazioni di Pistoia e provincia è tempo di tracciare un bilancio, che per qualcuno è definitivo.Si parte dalla Prima Categoria, girone D, che incorona l'Atletico Casini Spedalino vincitore del Playout: Compagnone e Bucciantini hanno ribaltato il vantaggio dei padroni di casa del Sagginale (ai quali sarebbe bastato un pari al termine dei supplementari per salvarsi) e messo al firma sotto una salvezza giunta in extremis che permette al club di riprogrammare un nuovo anno in in Prima (insieme a Quarrata, AM Aglianese).Scendendo in Seconda, si riparte dai Playoff del girone B, con la semifinale Pescia – Chiesina Uzzanese (giocata ad Altopascio per permettere un maggior afflusso di pubblico, dopo le polemiche sorte in settimana a causa della capienza dello stadio "Dei Fiori", ncd) a rappresentare indubbiamente l'incontro di cartello.

