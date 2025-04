Radici un ponte tra generazioni | il valore delle storie al Residence Galileo

Radici” è un gesto d’amore, una dichiarazione di fiducia verso il passato e verso chi lo ha vissuto. Nato all’interno del Residence Galileo di Rocca Priora, questo piccolo progetto editoriale racconta le storie autentiche degli ospiti, trasformandole in patrimoni condivisi. Un viaggio emozionale che diventa cura, riconoscenza e costruzione di ponti tra generazioni diverse.Un progetto che restituisce dignità e protagonismoIl cuore di “Radici” batte forte: ogni ospite è protagonista, ogni memoria diventa insegnamento. Attraverso interviste emozionali e narrazioni calde, il progetto dà voce a vite vissute intensamente, restituendo loro la centralità che spesso la società tende a sottrarre con l’avanzare dell’età. Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Rocca Priora – Non è un semplice giornalino, né una raccolta di ricordi sbiaditi. “” è un gesto d’amore, una dichiarazione di fiducia verso il passato e verso chi lo ha vissuto. Nato all’interno deldi Rocca Priora, questo piccolo progetto editoriale racconta leautentiche degli ospiti, trasformandole in patrimoni condivisi. Un viaggio emozionale che diventa cura, riconoscenza e costruzione di ponti tradiverse.Un progetto che restituisce dignità e protagonismoIl cuore di “” batte forte: ogni ospite è protagonista, ogni memoria diventa insegnamento. Attraverso interviste emozionali e narrazioni calde, il progetto dà voce a vite vissute intensamente, restituendo loro la centralità che spesso la società tende a sottrarre con l’avanzare dell’età.

