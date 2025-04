Napoli supera Torino 2-0 | doppietta di McTominay e azzurri in vetta alla Serie A

Napoli 2 Torino 0Napoli (4-3-3): Meret 6; Di Lorenzo 6.5, Rrahmani 6, Buongiorno 6(19’st Marin 6), Olivera 6 (41’st Raspadori sv); Anguissa 6.5 (13’st Billing 6), Lobotka 6.5 (41’st Gilmour sv), McTominay 7.5; Politano 6.5, Lukaku 5.5 (41’st Simeone sv), Spinazzola 6. All.: Conte 6.5.Torino (3-5-2): Milinkovic Savic 6; Coco 6 (23’st Karamoh 5.5), Maripan 5.5, Masina 5.5 (40’st Walukiewicz sv); Pedersen 6, Tameze 5.5 (1’st Ilic 6), Linetty 6 (14’st Vlasic 5.5), Casadei 6, Biraghi 5.5 (14’st Lazaro 6); Elmas 5.5, Adams 5. All.: Vanoli 5.5.Arbitro: Mariani di Aprilia 6.Reti: 7’pt e 42’pt McTominay.Note: ammoniti Maripan, Ilic, Lazaro.Fa quasi tutto lui. Scott McTominay (nella foto) stende il Torino con una doppietta. Ma il fatto che sia arrivato a undici reti da centrocampista puro, in realtà, poco importa. Sport.quotidiano.net - Napoli supera Torino 2-0: doppietta di McTominay e azzurri in vetta alla Serie A Leggi su Sport.quotidiano.net (4-3-3): Meret 6; Di Lorenzo 6.5, Rrahmani 6, Buongiorno 6(19’st Marin 6), Olivera 6 (41’st Raspadori sv); Anguissa 6.5 (13’st Billing 6), Lobotka 6.5 (41’st Gilmour sv),7.5; Politano 6.5, Lukaku 5.5 (41’st Simeone sv), Spinazzola 6. All.: Conte 6.5.(3-5-2): Milinkovic Savic 6; Coco 6 (23’st Karamoh 5.5), Maripan 5.5, Masina 5.5 (40’st Walukiewicz sv); Pedersen 6, Tameze 5.5 (1’st Ilic 6), Linetty 6 (14’st Vlasic 5.5), Casadei 6, Biraghi 5.5 (14’st Lazaro 6); Elmas 5.5, Adams 5. All.: Vanoli 5.5.Arbitro: Mariani di Aprilia 6.Reti: 7’pt e 42’pt.Note: ammoniti Maripan, Ilic, Lazaro.Fa quasi tutto lui. Scott(nella foto) stende ilcon una. Ma il fatto che sia arrivato a undici reti da centrocampista puro, in realtà, poco importa.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Napoli, contro il Torino si giocherà di domenica alle 20:45. Sabato 3 maggio alle 18 il match contro il Lecce - Sono state svelate dalla Lega Serie A le date e gli orari per la 34esima e 35esima giornata, in cui il Napoli affronterà rispettivamente Torino e Lecce. Napoli, svelate date e orari dei match contro Torino e Lecce Contro i granata al Maradona il Napoli giocherà domenica 27 aprile alle ore 20:45. Gli azzurri saranno ospiti nella città pugliese sabato 3 maggio alle ore 18. Contro il Monza torneranno Anguissa e Di Lorenzo Scrive il Corriere dello Sport con Fabio Mandarini: Torna Anguissa, torna il tris con Lobotka e McTominay. 🔗ilnapolista.it

Napoli, agguato in centro: giovane di 20 anni ucciso - Un tragico episodio si è verificato questo pomeriggio nel centro di Napoli, dove un giovane di 20 anni ha perso la vita in un agguato avvenuto intorno alle 18:30. Secondo le prime informazioni, i carabinieri sono intervenuti in via Santa Teresa degli Scalzi, dove il ragazzo è stato colpito da proiettili sparati da ignoti e […] L'articolo Napoli, agguato in centro: giovane di 20 anni ucciso è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗sbircialanotizia.it

Napoli, agguato al Rione Sanità: morto Emanuele Durante, 20 anni. Era parente di Annalisa uccisa nel 20024 - Omicidio in zona Rione Sanità a Napoli. Ucciso in una sparatoria Emanuele Durante, 20 anni. Sull'episodio procedono i carabinieri. Il giovane sarebbe imparentato con la famiglia di... 🔗ilmattino.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Napoli - Torino (2-0) Serie A 2024; Serie A, il Napoli supera il Toro e si prende la vetta solitaria. Eroico Lecce: 1-1 con la Dea; Classifica marcatori SSC Napoli: Osimhen supera Cané e sale al 13esimo posto; Final Eight, il Napoli di Borruto supera Pomezia. Feldi Eboli, 16-15 ai rigori contro la L84! Ecco le semi di Coppa Italia. 🔗Cosa riportano altre fonti

Napoli supera Torino 2-0: doppietta di McTominay e azzurri in vetta alla Serie A - TORINO (3-5-2): Milinkovic Savic 6; Coco 6 (23’st Karamoh 5.5), Maripan 5.5, Masina 5.5 (40’st Walukiewicz sv); Pedersen 6, Tameze 5.5 (1’st Ilic 6), Linetty 6 (14’st Vlasic 5.5), Casadei 6, Biraghi 5 ... 🔗sport.quotidiano.net

Napoli-Torino 2-0: Highlights, video e gol - Video e Highlights di Napoli-Torino 2-0. Le azioni più belle della sfida di Serie A 2024/2025. Rivivi le emozioni del match su Virgilio Sport. 🔗sport.virgilio.it

Napoli-Torino 2-0: super McTominay lancia Conte, azzurri soli al 1° posto - Il Napoli si riprende il primo posto in classifica, insieme con l'Inter, e rilancia i sogni di gloria. Gli azzurri scendono in campo in posticipo domenicale contro il Torino per continuare ... 🔗ilmattino.it