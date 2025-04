The Roundup la recensione | un avvincente poliziesco coreano

Quattro anni dopo l'operazione su larga scala a Garibong, la Chinatown di Seoul, il detective Ma Seok-do e il capitano Jeon Il-man si recano a Ho Chi Minh City, in Vietnam, per estradare il sospetto Yoo Jong-hoon. Questi confessa di essersi consegnato spontaneamente alle autorità locali, in quanto aveva dei timori per la propria incolumità dopo aver preso parte ad un tentativo di sequestro organizzato dal crudele Kang Hae-sang. In The Roundup questo folle criminale psicopatico ha infatti rapito un ricco rampollo suo connazionale allo scopo di estorcere un'ingente somma di denaro al padre, un potente uomo d'affari.

